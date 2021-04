Germanii sub 60 de ani vaccinati cu AstraZeneca vor primi a doua doza de la Pfizer sau Moderna

Germania a anuntat pe 30 martie ca nu va mai oferi vaccinul AstraZeneca in doua doze oamenilor cu varste sub 60 de ani, din cauza riscului aparitiei de tromboze.Agentia de presa DPA a anuntat ca ministrii au cazut de acord ca persoanele din grupe de varste mai mici care au primit o prima doza de AstraZeneca inainte de anuntul facut la finalul lui martie sa primeasca pentru a doua doza fie serul Pfizer/BioNTech fie cel dezvoltat de Moderna."Solutia care a fost gasita va oferi un bun nivel de protectie", a spus ministrul bavarez al Sanatatii, Klaus Holetschek.Noua politica este in conformitate cu recomandarile facute saptamana trecuta de comisia de vaccinare din Germania, care a mai recomandat ca a doua doza sa fie administrata la 12 saptamani de la prima doza AstraZeneca.Germania este una dintre tarile care au restrictionat utilizarea serului AstraZeneca la persoane in varsta, dupa ce au aparut rare cazuri de tromboza la un numar mic de persoane mai tinere care au primit vaccinul.Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a spus saptamana trecuta ca neobisnuitele cheaguri de sange ar trebui listate ca efecte secundare foarte rare ale vaccinului AstraZeneca si a subliniat ca, per ansamblu, beneficiile oferite de ser depasesc riscurile.In total, pana pe 4 aprilie, au fost raportate 222 de cazuri de tromboze atipice din 34 de milioane de doze AstraZeneca administrate in Spatiul Economic European (UE, Islanda, Norvegia, Liechtenstein) si Marea Britanie, potrivit EMA. Pana pe 22 martie, au fost inregistrate 18 decese asocietate acestei cauze.Cele mai multe cazuri au aparut la femei cu varste sub 60 de ani, la doua saptamani de la vaccinare.Potrivit Ministerului german al Sanatatii, aproximativ 2,2 milioane de persoane cu varste sub 60 de ani au primit o doza de vaccin AstraZeneca in ultimele saptamani. Organizatia Mondiala a Sanatatii a transmis ca nu poate recomanda combinarea vaccinurilor, din cauza insuficientelor date care sa arate efectele acesteia.Universitatea Oxford deruleaza in prezent un studiu pentru a determina daca vaccinurile anti-Covid pot fi combinate in siguranta.