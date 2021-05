Germania incepe vaccinarea minorilor cu varsta de peste 12 ani in iunie

Adolescentii vor putea sa solicite vaccinarea din 7 iunie, cand va lua sfarsit sistemul care da prioritate celor mai in varsta, bolnavilor cronici sau profesionistilor cel mai expusi, a declarat cancelarul la Berlin intr-o videoconferinta cu sefii guvernelor regionale. De acum si pana la finalul verii , toate persoanele cu varsta de peste 12 ani vor primi o oferta de vaccin, a reafirmat cancelarul.Masura urmeaza sa fie aprobata de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) pentru 12-15 ani dezvoltat de Pfizer/BioNTech, deja folosit pentru aceasta categorie de varsta in Statele Unite.Agentia europeana trebuie sa dea un verdict vineri.Pentru moment, vaccinul Pfizer/BioNTech este autorizat pentru persoanele de peste 16 ani.Germania va avea nevoie de aproape 6,4 milioane de doze pentru a vaccina adolescentii in conditiile dorite de ei, tara neimpunand vaccinarea, potrivit previziunilor ministrului Sanatatii.Comisia germana pentru vaccin (STIKO), care inca nu a publicat recomandare pe acest subiect, a fost rezervata in privinta vaccinarii celor mai tineri, evocand in special lipsa datelor cu privire la riscurile efectelor secundare si o dezvoltare mai putin grava a Covid-19 pentru aceasta categorie.Potrivit ultimelor date ale Institutului Robert Koch, 41% dintre adulti au primit cel putin o doza de vaccin si aproape 16% sunt complet imunizati.