Germania isi propune sa demareze campania de vaccinare a elevilor odata cu inceperea scolii, in toamna. Ce interval de varsta se incadreaza

Odata ce vor debuta vaccinarile la aceasta grupa de varsta - insa numai dupa primirea autorizatiei din partea Agentiei Europene a Medicamentului -, scoala ar putea incepe revenirea la normalitate, a afirmat marti ministrul sanatatii, Jens Spahn, la postul de radio Deutschlandfunk. Vaccinurile ar putea fi administrate fie in incintele scolilor, fie in centre de vaccinare.La momentul actual, o treime dintre germani au primit cel putin o doza de vaccin. Rata de imunizare creste, iar incidenta infectarilor este in scadere, a aratat Spahn.'Daca putem mentine acest curs impreuna, poate fi o vara buna', a adaugat el.Ministrul i-a incurajat pe cei carora li s-au oferit vaccinurile de la AstraZeneca sau Johnson & Johnson sa nu respinga programarile, el insistand ca serurile sunt 'foarte bune si foarte eficiente'.Ingrijorarile cauzate de cazurile foarte rare de tromboze asociate cu trombocitopenie la persoane vaccinate au incetinit ritmul inocularilor cu aceste doua seruri, mentioneaza dpa.