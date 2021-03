Gheorghita, despre vaccinarea Simonei Halep cu serul Pfizer: "Nu am facut o exceptie. Am facut o schema necesara pentru o campioana a Romaniei"

Simona Halep, vaccinata in februarie

Gheorghita a negat ca s-a facut o exceptia pentru sportiva, precizand ca vaccinul Pfizer se potrivea cel mai bine pentru necesitatile programului competitional al Simonei Halep, fiind vorba "despre o schema corecta de tratament pentru o campioana".Valeriu Gheorghita a fost intrebat vineri seara, la Digi 24, de ce Simona Halep a fost vaccinata cu serul Pfizer, in timp ce pentru profesori s-a ales vaccinul AstraZeneca si a afirmat: "In ceea ce priveste optiunea de a o vaccina pe Simona Halep cu Pfizer, avand in vedere competitiile la care urma sa plece,si atunci trebuia sa se petreaca practic un vaccin care avea cea mai scurta perioada dintre cele doua doze. Nu am facut o exceptie, este o situatie care a fost impusa pentru o campioana a Romaniei. (...) Cred ca trebuia sa facilitam plecarea la Olimpiada, plecarea la turneele care urma sa se aiba".In ceea ce priveste etapa speciala de vaccinare pentru personalul din invatamant, Gheorghita a aratat ca nu a fost impus un tip de vaccin, ci a existat un excedent la acel moment de AstraZeneca si Pfizer si s-a tinut cont de restrictiile privind varsta care erau in vigoare la acel moment."Nu a fost o impunere a tipului de vaccin. La acel moment, noi am organizat acea etapa speciala de vaccinare pentru personalul din invatamant, nu am avut suficiente doze disponibile dintr-un singur vaccin, am avut vaccin excedent de la Pfizer si de la AstraZeneca si atunci, tin eu minte, vaccinul de la AstraZeneca avea acea limitare superioara de varsta la 55 de ani si pentru a acoperi toate persoanele eligibile am propus ca persoanele sub 55 de ani sa poata sa opteze pentru AstraZeneca, dar asta nu inseamna o impunere si o obligativitate", a mai afirmat Valeriu Gheorghita.Halep s-a vaccinat impotriva noului coronavirus pe data de 24 februarie, la Institutul Cantacuzino. Toamna trecuta, ea a trecut prin boala generata de virusul Sars-Cov2."Au fost emotii, dar am venit cu sufletul deschis si sunt foarte bine acum. Consider ca e spre binele tuturor acest vaccin si de aceea am hotarat sa fac acest pas. Sper ca tot mai multi oameni sa se vaccineze. Trebuie sa fac si rapelul, ma linisteste acest lucru, ma simt mai in siguranta. E singura cale sa scapam de pandemie, e bine sa ne vaccinam", a transmis Halep dupa vaccinare.Jucatoarea Simona Halep a declarat, vineri, la plecarea in SUA pentru a participa la turneul de la Miami, ca a doua doza a vaccinului impotriva coronavirusului i-a fost administrata cu doua zile mai devreme decat era programata si ca nu a avut nicio reactie adversa.