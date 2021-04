Valeriu Gheorghita explica cum s-a infectat Arsinel dupa vaccinare: riscurile nu se reduc la zero!

Totodata, Valeriu Gheoghita spune ca exista persoane, in mod deosebit cele vulnerabile, care nu intotdeauna dezvolta un nivel suficient de crescut al anticorpilor incat sa fie protejate, insa chiar si in aceste cazuri riscul de complicatii este semnificativ mai scazut."Pot sa va spun ca ne-am uitat la rata de fatalitate care este de 100 de ori mai redusa la persoanele vaccinate comparativ cu persoanele nevaccinate, deci categoric ca avem beneficii importante ale vaccinarii, fara sa spunem ca 100% din persoanele care sunt vaccinate cu doua doze nu vor mai face aceasta infectie", a precizat marti, 20 aprilie, coordonatorul campaniei de vaccinare.Actorul Alexandru Arsinel face primele declaratii de pe patul de spital de la Matei Bals, acolo unde este internat cu sotia, amandoi infectati cu covid: "Am facut toate vaccinurile (ambele doze, n.r.) si de patru, cinci zile suntem internati aici, unde e domnul doctor Marinescu. Medicii spun ca avem o forma usoara", a declarat actorul pentru news.ro