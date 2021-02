Valeriu Gheorghita, despre lista de asteptare pentru programarea la imunizare. Cand ar putea fi deschise toate centrele de vaccinare din Romania

Peste 900.000 de persoane au cont pe platforma de programari

"Inca discutam pe marginea modalitatilor de a pune in practica aceasta lista de asteptare, chiar in aceasta saptamana am avut mai multe sedinte cu colegii de la Serviciul de Telecomunicatii Speciale, ea va fi disponibila, practic nu este finalizata. Dar se lucreaza la aceasta lista de asptare. Pot sa va spun ca ea va fi operationalizata in momentul in care toate centrele din tara vor fi activitate, vor fi puse in activitate", a afirmat el, la postul Digi 24.El a explicat ca nu se va putea operationaliza decat la acel moment deoarece nu ar fi echitabil sa se adune prea multe persoane in lista unui centru de asteptare, care apoi nu ar avea prioritate in cazul deschiderii unor noi centre."In momentul in care aceasta lista de asteptare va fi operationala, practic toate persoanele noi care vor fi programate vor fi din aceasta lista de asteptare, pentru ca sistemul platforma automata va notifica si va bloca acel loc pentru persoana care este in lista de asteptare pana va confirma sau pana, dimpotriva, nu va confirma acea programare", a declarat Gheorghita.Coordonatorul centrului de vaccinare a mai declarat ca se doreste ca proiectul sa devina activ in momentul in care toate centrele sunt disponibile, pentru ca, altfel, "daca avem un numar limitat de centre si se creeaza o lista de asteptare in spatele unui centru de vaccinare, dar noi venim peste 10 zile sau doua saptamani sa deschidem noi centre de vaccinare, practic persoanele au asteptat in spatele unui centru de vaccinare si noi deschidem noi centre de vaccinare, ceea ce nu ar fi echitabil"."Deci, din acest punct de vedere trebuie sa avem si lucram la aceasta lista de asteptare, este un proiect pe care l-am anuntat cu mult timp in urma, insa la acest moment nu ar fi cea mai buna optiune, avand in vedere ca pot sa va spun sunt peste 900.000 de persoane care au deja cont creat, deci practic cumva aceasta lista de asteptare deja exista acolo.Insa ne dorim ca sistemul sa notifice automat o persoana care are aceasta inregistrare facuta si si optiunea pentru un anumit tip de centru; orice persoana poate la un moment dat sa-si schimbe optiunea de la un centru la un alt centru, asa incat ne dorim sa functioneze aceasta lista", a argumentat medicul Gheorghita.De asemenea, el a mentionat ca e de dorit ca toate centrele de vaccinare prevazute sa devina functionale de la 1 aprilie."Noi ne dorim ca de la 1 aprilie sa fie operationalizate toate centrele de vaccinare. Nu le deschidem de la acest moment din mai multe motive: pentru ca nu avem certitudinea calendarului de livrare - noi in momentul in care vom deschide programarile trebuie sa avem certitudinea ca acele persoane programate au dozele rezervate. Practic, ceea ce avem confirmat avem pentru primul trimestru al acestui an, deci inclusiv pentru luna martie, unde deja locurile sunt ocupate, iar din luna aprilie, in momentul in care vom avea acces la noile calendare de livrare pentru cele trei companii, Pfizer, Moderna si AstraZeneca, intentia bineinteles va fi aceea de a deschide toate cele 750 de centre de vaccinare, ceea ce ne vor asigura peste 100.000 de persoane vaccinate zilnic", a aratat coordonatorul campaniei nationale de vaccinare.Potrivit acestuia, teoretic din 15 martie ar trebui sa fie operationalizata aceasta lista de asteptare, tocmai pentru a da timp persoanelor sa inceapa sa se programeze.