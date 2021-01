Gheorghita: Saptamana viitoare este preconizata livrarea urmatoarei transe, de 180.000 de doze. Primele doua saptamani din februarie vor fi complicate

"Dupa ce s-au distribuit dozele pe urmatoarele trei zile, mai avem circa 130.000 de doze, care vor fi distribuite in zilele urmatoare - impreuna cu transele care urmeaza sa vina - pentru a asigura atat persoanele programate cat si rapelul", a afirmat, joi seara, Valeriu Gheorghita, la B 1 TV.Acesta a anuntat ca saptamana viitoare vor mai veni 180.000 de doze de vaccin."Saptamana viitoare, luni, este preconizata livrarea urmatoarei transe - 180.000 de doze pentru ca se recupereaza deficiul de saptamana trecuta. Pfizer isi onoreaza livrarile saptamanale. (...) In momentul de fata sunt aproape 500.000 de persoane programate pana pe 8 februarie, la care se adauga cele care au facut deja prima doza si care fac rapelul in aceasta perioada. Suntem cu dozele aproape pe fix: cat avem pe stoc atat vom folosi. La sfarsitul primei saptamani din februarie, practic, vom fi aproape cu stocul la zero ", a mai declarat Valeriu Gheorghita Acesta a apreciat ca primele doua saptamani din februarie "vor fi complicate"."Este clar ca cererea de vaccinare depaseste cu mult disponibilitate de vaccin pe care noi o avem astazi. As vrea sa asigur ca ne dorim si noi sa crestem numarul de persoane vaccinate cat mai repede posibil", a mai afirmat Gheorghita, mentionand, insa, ca suntem conditionati de numarul de doze de vaccin pe care le avem.Gheorghita a precizat ca, daca va fi aprobat si vaccinul de la AstraZeneca, numarul de doze ar putea creste.