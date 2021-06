Liber la vaccinare in Grecia. Orice persoana care are peste 18 ani se poate imuniza contra COVID-19

In plus, utilizarea vaccinului AstraZeneca a fost din nou restrictionata: pe viitor, acest ser anti-COVID-19 va fi administrat doar persoanelor de peste 60 de ani.Autoritatile elene si-au argumentat decizia prin numarul mic de cazuri de coronavirus inregistrate in Grecia. Potrivit expertilor in vaccinare, in prezent riscul tinerilor de a se infecta cu noul coronavirus este mai mic decat acela de a dezvolta cheaguri sangvine care sa le puna viata in pericol in urma vaccinarii cu serul AstraZeneca.Aproape jumatate din populatia de aproximativ 11 milioane a tarii a fost vaccinata cu cel putin o doza a unui vaccin anti-COVID-19, potrivit autoritatii sanitare elene.Luni, autoritatea sanitara a recenzat 472 de noi infectii intr-un interval de 24 de ore.In Grecia, au fost desfiintate majoritatea restrictiilor adoptate impotriva coronavirusului, dar se aplica in continuare o serie de masuri de distantare si siguranta, precum si obligativitatea purtarii mastilor sanitare in spatiile publice.