HARTA Locuri disponibile pentru vaccinare, marti dimineata, in Bucuresti. Toate judetele unde se pot face programari

Potrivit datelor disponibile pe vaccinare-covid.gov.ro in fiecare judet sunt locuri disponibile, de la cateva sute, la cateva mii.Cele mai multe locuri disponibile pentru vaccinare sunt in judetele Arad (6.073), Suceava (4.971) so Timis (4.451). Cele mai putine programari disponibile, sub 300, sunt in judetele Salaj, Bistrita-Nasaud, Harghita, Braila, Tulcea si Calarasi.In Bucuresti sunt disponibile 2.841 de locuri pentru programare.Campania de vacccinare din Romania a intrat de luni, 15 martie 2021, in etapa finala, cea de-a treia, a imunizarii populatiei generale, iar incepand cu ora 9.00, se deschid listele de asteptare pentru programare la vaccinarea anti-COVID.