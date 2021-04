HARTA Lista locurilor disponibile pentru vaccinare. Peste 200.000 de doze disponibile in toata tara. Locul in care se fac vaccinari cu Pfizer fara programare

Dorinta pentru vaccinare a scazut dramatic

Potrivit platformei Ro Vaccinare, cele mai multe doze disponibile sun Pfizer: 136.968. De asemenea, la nivel national sunt disponibile 37.684 de doze Moderna si 63.397 de doze Astra Zeneca.Cele mai multe doze de vaccin disponibile, peste 33.000 sunt in judetul Timis, unde functioneaza singurul centru de vaccinare non-stop din Romania, la Spitalul Judetean Timisoara. De asemenea, la Timisoara va fi organizat in weekendul 23-25 aprilie 2021 un maraton al vaccinarii Timp de trei zile si trei nopti, la Centrul Regional de Afaceri Timisoara vor fi administrate vaccinuri Pfizer, fiind deschise 30 de fluxuri de vaccinare. Initial, autoritatile au anuntat ca vaccinarea se face pe baza programarii pe platforma, dar ulterior au anuntat ca vaccinarea din cadreul maratonului de la Timisoara se va face la liber, doar pe baza buletinului.In judetul Timis sunt disponibile peste 20.000 de doze Pfizer. Cele mai putine doze de vaccin disponibile sunt in judetul Braila: 1.510, dintre care 791 Pfizer si 719 Astra Zeneca. Vaccinarea impotriva COVID-19 s-a prabusit in Romania , in ciuda declaratiilor facute de oficiali, care sustin ca Romania are capacitatea si numarul necesar de doze pentru a imuniza 10 milioane de romani pana la sfarsitul lunii iulie, chiar daca termenul initial era luna septembrie."Rata scazuta de vaccinare din prezent are mai multe explicatii. In primul rand, rata ridicata de vaccinare de la inceputul anului este explicata din prisma categoriilor socio-profesionale care s-au vaccinat, au fost persoane direct interesate de vaccin, persoane din domenii esentiale, spre exemplu cadrele medicale care au inteles rostul, urgenta si necesitatea vaccinarii si care aveau motive de ordin profesional sa se vaccineze, intrau zilnic in contact cu pacientii. Multi medici au fost infectati, deci au avut un contact direct cu virusul. Persoanele cu boli cronice si persoanele de peste 65 de ani erau de asemenea direct interesate deoarece au pus sanatatea pe primul loc, inclusiv persoanele din centrele sociale", a explicat pentru Ziare.com psihologul Mihai Copaceanu.