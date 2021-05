HARTA Lista locurilor libere pentru vaccinare. Peste 360.000 de doze disponibile in toata tara. Peste 100.000 de locuri doar in Timis, Bucuresti si Constanta

Potrivit platformei Ro Vaccinare, cele mai multe doze disponibile sunt Pfizer: 210.974. De asemenea, la nivel national sunt disponibile 59.515 doze Moderna si 92.225 de doze Astra Zeneca.Cele mai multe doze de vaccin disponibile, aproape 60.000 sunt in judetul Timis, unde functioneaza doua centre de vaccinare non-stop, unul la Spitalul Judetean Timisoara si altul la Spitalul Militar.In Bucuresti , sunt disponibile peste 32.000 de doze de vaccin, dintre care cele mai multe, peste 18.000 sunt Pfizer. De asemenea, in Constanta sunt disponibile aproape 23.300 de doze, dintre care aproape 20.000 de doze sunt Pfizer.Cele mai putine doze disponibile, 2.516, sunt in judetul Braila. Sub 5.000 de locuri disponibile mai sunt in judetele Mures, Vaslui sau Salaj.