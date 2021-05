Harta vaccinarii pe judete: Capitala si Clujul in top, Suceava la coada. Cum stau restul zonelor

Aproape 4 milioane de romani s-au imunizat anti COVID-19 cu ambele doze de la inceputul campaniei si pana in prezent. In unele judete ale tarii, vaccinarea a avut succes, in altele, in schimb, doar un procent mic din populatie alegand sa se imunizeze.Potrivit hartii vaccinarii facuta publica de europarlamentarul Claudiu Nasui, cel mai bun procent de imunizare il inregistreaza Bucurestiul, cu 40,27% populatie vaccinata. Capitala este urmata de judetul Cluj, cu 35,73%, si de Timis, cu 27,81% populatie vaccinata.La coada clasamentului se afla mai multe judete din Moldova, dar si un judet din sudul tarii. Astfel, Suceava inregistreaza cea mai mica rata de vaccinare - 13,09%. Pe penultimul loc se afla judetul Botosani, cu 13,42% populatie vaccinata. In Giurgiu, doar 13,51% din locuitori s-au imunizat.De la inceputul campaniei de vaccinare anti-COVID , pana in prezent, au fost administrate 6.834.736 de doze. 3.9 milioane de romani au fost imunizati complet. Tot in aceasta perioada au fost raportate si 15.357 de reactii adverse."Vaccinarea este calea pentru a iesi din pandemie si pentru a reveni la normal. Am avut 15 luni de cosmar, dar luminita de la capatul tunelului nu a fost niciodata mai aproape.Aceasta este harta Romaniei dupa procentajul de persoane vaccinate (cu cel putin o doza) dupa domiciliu, raportat la totalul populatiei eligibile pentru vaccinare (peste 16 ani). Deci nu conteaza unde s-a vaccinat o persoana, ci unde are domiciliul.Suntem pe drumul cel bun pentru a reveni la normalitate", a scris europarlamentarul Claudiu Nasui pe Facebook.