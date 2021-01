Centrele de vaccinare anti COVID din Botosani au ramas fara seringi. Autoritatile spun ca stocurile vor fi refacute

Romania vaccineaza cu seringi din Qatar

Potrivit prefectului Dan Nechifor, aceasta situatie a fost generata de faptul ca Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati", care este cel mai mare spital din judet, dar si celelalte unitati medicale nu aveau pe stoc seringi."Saptamana trecuta am ramas fara seringi in procesul de vaccinare si am solicitat, intr-o videoconferinta cu domnul presedinte Gheorghita (n.r. - medicul Valeriu Gheorghita , coordonatorul campaniei de vaccinare), si ne-au acordat 15.000 de seringi de la Iasi si Suceava. S-a ajuns in aceasta situatie pentru ca spitalele din judetul Botosani nu puteau sa ne puna la dispozitie un numar atat de mare de seringi, pentru ca nu aveau. Daca nu aveam sprijinul colegilor de la Bucuresti , chiar intram intr-o perioada destul de dificila", a afirmat Dan Nechifor.Seringile vor fi restituite imediat dupa ce judetul Botosani va primi stocurile necesare de la Departamentul pentru Situatii de Urgenta.Directorul Directiei de Sanatate Publica, medicul Monica Adascalitei, a precizat ca, de asemenea, centrele de vaccinare au beneficiat de donatii de seringi de 1 ml de la farmaciile din judet."In momentul respectiv aveam un mic colaps la aprovizionarea cu aceste seringi si au sarit sa ne ajute", a aratat Adascalitei.Ministerul Apararii Nationale a anuntat vineri, 22 ianuarie, ca a proape 1 milion de seringi au fost aduse din Statul Qatar cu o aeronava C-130 Hercule s a Fortelor Aeriene Romane. Cele cinci tone de material sanitar sunt destinate campaniei de vaccinare.O aeronava C-130 Hercules a Fortelor Aeriene Romane a executat joi, 21 ianuarie, un zbor pentru aducerea, din Statul Qatar, a aproximativ cinci tone de materiale sanitare necesare campaniei de vaccinare constand in 500 de mii seringi de 1ml si 450 de mii seringi de 3ml.