Inalt responsabil european: toate statele din UE isi vor vaccina integral cetatenii "pana la sfarsitul verii"

"Situatia vaccinurilor este linistitoare. Este o provocare enorma, iar cu toate acestea noi am reactionat cu o mare rapiditate", a apreciat Thierry Breton, comisarul european al Pietei Interne, intr-o conferinta de presa sustinuta in comun la Roma cu ministrul italian al Dezvoltarii Economice Giancarlo Giorgetti."Am extrem de multa incredere in capacitatea Europei de a livra vaccinurile mai rapid si cred ca, pana la sfarsitul verii, vom putea vaccina toti cetatenii europeni", sustine Breton."Pana la sfarsitul verii, Europa va fi in masura sa produca 2-3 miliarde de vaccinuri pe an", asigura el."Europa este primul continent in productia de vaccin, urmata de Statele Unite, cu doua miliarde (de doze) (...). De la UE si Statele Unite vom putea conta pe cinci miliarde de vaccinuri pe an in lume", a conchis el.Thierry Breton face aceste declaratii, dupa ce premierul italian Mario Draghi i-a cerut miercuri seara presedintei CE Ursula von der Leyen o "apasare pe acceleratie" in lupta europeana inpotriva pandemiei COVID-19, "mai ales in privinta vaccinurilor".Intarzieri in livrarea unor vaccinuri impotriva covid-19 - a caror achzitionare are loc in comun la nivel european, prin intermediul CE - fac obiectul unor critici dure partea multor state membre.