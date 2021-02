Inca 42.000 de doze de vaccin Moderna ajung in Romania. Varsta minima pe care trebuie sa o aiba o persoana care primeste doza Moderna

Potrivit Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), transportul este asigurat de firma producatoare, iar cele 42.000 de doze de vaccin vor fi aduse la Bucuresti pe cale terestra.Dozele vor fi depozitate la Centrul National de Stocare, urmand ca in perioada urmatoare sa fie distribuite in centrele regionale existente la nivel national.Centrul National de Stocare a vaccinurilor impotriva COVID-19 din cadrul Institutului "Cantacuzino " este complet autorizat si avizat de catre Autoritatea Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania - autoritatea nationala cu competenta in domeniul medicamentului de uz uman. Ca urmare a primirii autorizatiei din partea ANMDMR, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" poate desfasura, in calitate de distribuitor angro, operatiuni de detinere, custodie si livrare pentru medicamente carora li se aplica criterii suplimentare de tipul: produse in acord cu art. 806 din Legea 95/2006 republicata: medicamente imunologice, respectiv produse cu distributie in "lantul rece" (care necesita manipulare la temperaturi scazute).Joi dimineata, a inceput administrarea de vaccinuri Moderna, din cele doua transe sosite pana in prezent in Romania.Recomandarea pentru vaccinul Moderna este de adiministrare in doua doze, la interval de 28 de zile, pentru persoane cu varsta de peste 18 ani. Cele doua variante de vaccinuri disponibile in UE sunt foarte asemanatoare. Eficacitatea celor doua vaccinuri este aproximativ aceeasi. Vaccinul BioNTech Pfizer are o eficacitate de 95% in prevenirea bolii COVID-19, in timp ce vaccinul Moderna are o eficacitate de 94,1%. Ambele vaccinuri utilizeaza tehnologia ce se bazeaza pe ARN mesager.Dintre cei care au primit vaccinul Moderna in prima zi de administrare in Romania, o singura persoana a semnalat o reactie adversa minora. Vaccinarea anti-COVID-19 intampina dificultati la Galati, dupa ce dozele de vaccin alocate pentru doua centre din municipiu s-au terminat. Cei programati sa se imunizeze au fost informati ca trebuie sa mai astepte pana la refacerea stocului.Doua centre mari de vaccinare din muncipiul Galati, destinate imunizarii populatiei, au fost inchise joi, 4 februarie, anunta Digi24.ro. Cei care urmau sa primeasca aici vaccinul au fost contactati si li s-a transmis ca li se va comunica ulterior ziua in care pot veni pentru a se imuniza.