VIDEO Incepe campania de vaccinare anti-COVID. Prima persoana care va primi serul, un cadru medical de la Institutul "Matei Bals" din Capitala

CE SPITALE VOR PRIMI VACCINUL - SI CATE DOZE LE SUNT DISTRIBUITE

PRECIZARILE COORDONATORULUI CAMPANIEI DE VACCINARE, MEDICUL VALERIU GHEORGHITA

ETAPELE DE VACCINARE

Populatia cu grad ridicat de risc

Dozele de vaccin din prima transa - cele peste 3.000 de vaccinuri cu valoare de prima administrare- au fost alocate pentru vaccinarea personalului medical din cele zece unitati medicale aflate in prima linie in lupta cu COVID-19, in functie de necesarul solicitat de fiecare dintre spitale cu mentiunea ca pot fi oricand modificate in functie de cererea unitatilor:1. Brasov - Spitalul Clinic de Boli Infectioase- 100 de doze2. Bucuresti - Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals"- 600 de doze3. Bucuresti - Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Dr. Victor Babes" - 530 de doze4. Cluj - Spitalul Clinic de Boli Infectioase, Cluj-Napoca- 375 doze. Conform Prefecturii Cluj, primele cinci persoane care se vor vaccina sunt directorul medical Dr. Violeta Briciu, Dr. Vasile Morar, medic sef radiologie, Dr. Mirela Flonta, medic sef Laborator analize medicale; Dr. Iulia Trifu, medic specialist radiologie; Dr. Miclaus Diana, medic specialist TI.5. Constanta- Spitalul Clinic de Boli Infectioase, Constanta- 170 doze6. Dolj - Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes", Craiova- 90 doze7. Iasi - Spitalul Clinic de Boli Infectioase- 260 doze8. Maramures - Baia Mare- Spitalul de Urgenta- 210 doze9. Suceava - Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava- 250 doze10. Timis - Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes", Timisoara- 450 dozeDurata de protectie a vaccinului anti-COVID dupa ce este administrat."Legat de durata nivelului de protectie al raspunsului imun post vaccinare, nu este in momentul de fata un raspuns ferm din punct de vedere medical si stiintific, se estimeaza in schimb pe baza datelor medicale ca acest tip de raspuns imun va fi de durata, categoric va fi de o durata mai mare decat raspunsul imun dupa boala naturala".Efectele cunoscute pana in prezent ale acestui vaccin"Reactiile adverse sunt de intensitate usoara, medie, din ceea ce s-a inregistrat pana la acest moment, sunt reactii adverse locale, cele mai frecvente si anume durere, disconfort la locul de administrare, umflatura, tumefactie, in anumite cazuri roseata si pot sa fie inregistrate reactii adverse generale precum febra, dureri de cap, dureri musculare, dureri articulare. Au fost inregistrate cateva cazuri, dupa cum bine stiti, de reactii adverse majore la persoane care avea un istoric alergic major, istoric de soc anafilactic. Din acest punct de vedere cunoastem la acest moment profilul de siguranta al acestui tip de vaccin, este un lucru extraordinar si o veste excelenta faptul ca acest vaccin a fost autorizat de Agentia Europeana a medicamentului indeplinind toate criteriile de siguranta, de calitate si de eficacitate ceea ce ne permite sa demaram in conditii absolut normale campania de vaccinare".Prima etapa de vaccinare va fi incheiata pana la inceputul lunii februarie"Estimam ca pana la sfarsitul lui ianuarie, inceputul lunii februarie, vom fi terminat etapa unu de vaccinare, cea adresata lucratorilor din sistemul medical. Avem capacitatea de stocare in momentul de fata in conditii optime la minus 80 de grade pentru aceste vaccinuri. Da, vaccinarea este gratuita, nu este obligatorie, este voluntara si nu este conditionata. Acestea sunt elementele cele mai importante pe care fiecare dintre noi trebuie sa le cunoasca. Aceste vaccinuri vor fi distribuite catre etapa a doua in functie de momentul in care noi putem demara etapa a doua de vaccinare".Durata de valabilitate a vaccinului"Vaccinul se stocheaza pe o perioada de 6 luni intre o temperatura de minus 60 - minus 90 de grade, dupa ce este scos de la aceasta temperatura si ajunge la temperatura de plus 2 plus opt grade, are o stabilitate de 120 de ore, ceea ce inseamna circa 5 zile. Durata transportului pana la centrul de vaccinare nu trebuie sa fie mai mare de 12 ore, ajunge la centru de vaccinare, este pus in refrigerator, cu monitorizarea permanenta a temperaturii in care sa se faca dovada oricand ca au fost respectate conditiile de transport si in mod deosebit de temperatura. iar dupa ce un flacon este scos de la doua grade la temperatura camerei el are o stabilitate dupa reconstituire de sase ore", a afirmat Valeriu Gheorghita, care a precizat ca intr-un flacon sunt cinci doze.Beneficiile maxime ale vaccinului se obtin la o saptamana dupa administrarea celei de-a doua doze"Din studiile efectuate raspunsul imun incepe sa devina protector la circa 14 zile de la prima doza, insa beneficiile maxime se obtin la circa 7 zile dupa administrarea celei de-a doua doze", a explicat coordonatorul strategiei nationale de vaccinare.Intrebat cand va ajunge Romania in etapa a treia de vaccinare, Valeriu Gheorghita a mentionat ca acest lucru se va intampla cel mai probabil la inceputul lunii aprilie.Monitorizarea persoanelor vaccinate in prima etapa pentru eventualele reactii adverse"Cu siguranta, aspectul farmacovigilenta, de monitorizare si de raportare a reactiilor adverse este o prioritate pe care o avem la nivelul strategiei de vaccinare si nu doar la nivelul strategiei, ci si in practica. Sunt in acest sens proceduri clare care denota modalitatea in care sunt raportate aceste reactii adverse, atat in centrul de vaccinare, daca se vor inregistra reactii imediate, sau in platforma Agentiei Nationale a Medicamentelor si Dispozitivelor Medicale unde exista o platforma dedicata vaccinarii impotriva Covid-19, cu formulare in care fiecare persoana beneficiar vaccinata sau orice profesionist din domeniul sanatatii poate sa faca si trebuie sa faca aceasta raportarea a reactiilor adverse atunci cand ele se inregistreaza", a declarat coordonatorul strategiei nationale de vaccinare.Mesajul pentru romanii care refuza sa se vaccineze"Fiecare ezitare, fiecare intrebare, fiecare reticenta este absolut legitima. Important este sa fim suficient de capabil noi sa oferim raspunsurile necesare fiecarei persoane, as spune ca trebuie sa avem incredere in personalul medical, sa discutam cu medicii de familie, sa discutam cu medicii care cunosc istoricul nostru medical pentru a putea lua cea mai buna decizie vizavi de indicatia de vaccinare. Din punctul nostru de vedere in momentul de fata sunt foarte putine contraindicatii legate de vaccinare ori din acest punct de vedere cred ca doar comunicarea si informarea sunt cele potrivite, sunt caile potrivite prin care fiecare persoana poate sa ia decizia cea mai buna care sa-i asigure protejarea sanatatii", a raspuns medicul Valeriu Gheorghita.Etapa I - lucratorii din domeniul sanatatii si social - sistem public si privat:Personalul din spitale si unitati ambulatorii (personalul medico-sanitar, personalul auxiliar, personal administrativ, securitate si paza si alte categorii);Personalul din sistemul de medicina de urgenta: ambulanta, SMURD, IGSU, IJSU, camere de garda, CPU, UPU;Personalul din medicina primara - din reteaua de medicina de familie, medicina scolara si asistenta medicala comunitara;Personalul din laboratoare, farmacii si alti lucratori din domeniul sanatatii;Personalul din serviciile stomatologice;Medici rezidenti, elevi si studenti cu profil medical;Paramedici si alti voluntari care isi desfasoara activitatea in unitati sanitare;Personalul de ingrijire care isi desfasoara activitatea in centrele rezidentiale si medico-sociale;Personalul care acorda ingrijiri medicale si sociale la domiciliu;Personalul din serviciile de sanatate publica (Institutul National de Sanatate Publica, Directiile de Sanatate Publica);Personalul din unitatile sanitare ale ministerelor cu retea sanitara proprie;Personalul din centrele de dializa si transfuzii;Personalul implicat in derularea campaniilor de vaccinare.Etapa a II-aAdulti cu varsta peste 65 de ani;Persoanele aflate in evidenta cu boli cronice, indiferent de varsta, in functie de indicatiile vaccinurilor utilizate.Lucratori care desfasoara activitati in domenii-cheie, esentiale:Personal cheie pentru functionarea institutiilor statului (parlament, presedintie, guvern, ministere si institutii subordonate acestora);Personalul din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si a autoritatii judecatoresti;Personalul din sectorul economic vital:Procesare, distributie si comercializare a alimentelor de baza (panificatie, lactate, carne, fructe si legume);Uzine de apa, epurare, transport si distributie apa;Centrale electrice, productie, transport si distributie curent electric;Unitati de productie, transport si distributie gaze;Unitati de productie, transport si distributie combustibili lichizi si solizi;Unitati de productie, transport si distributie medicamente si materiale sanitare;Transport de persoane si marfuri;Noduri feroviare, aeroporturi civile si militare, porturi esentiale;Comunicatii (serviciul de telecomunicatii speciale, radio si televiziune nationale);Personalul din unitatile de invatamant si crese;Personalul postal si din servicii de curierat;Personalul cultelor religioase;Personalul din mass media care desfasoara activitati cu risc crescut de expunere la infectia cu SARS-CoV-2 (ex: reportaje in unitati medicale);Personalul din domeniul salubritatii si deseurilor.Etapa a III-a (populatia generala)Populatia adulta;Populatia pediatrica, in functie de evolutia epidemiologica si de caracteristicile vaccinurilor aprobate pentru utilizarea la persoanele cu varsta sub 18 ani.CITESTE SI: