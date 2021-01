Incepe livrarea vaccinului Moderna catre tarile Uniunii Europene

Toate livrarile de vaccin COVID-19 vor fi realizate de catre compania Kuehne + Nagel si vor proveni din centrul farmaceutic centralizat detinut in Europa."Aceasta este o etapa cu adevarat importanta si suntem mandri de rolul pe care vaccinul Moderna il va avea in combaterea acestei pandemii in Europa. Distributia pe intreg teritoriul Uniunii Europene reprezinta una dintre cele mai mari realizari logistice cu care s-a confruntat Moderna de la lansarea acestei platforme in urma cu zece ani.Privesc cu admiratie catre echipa dedicata care ne-a adus aici si sunt recunoscator tuturor partenerilor, furnizorilor si Comisiei Europene pentru ajutorul si sprijinul acordat in tot acest timp", declara Dan Staner, vicepresedinte si sef pe regiunea EMEA la Moderna.Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a dat miercuri, 6 ianuarie, unda verde utilizarii vaccinului anti-COVID-19 produs de compania americana. Ulterior, miercuri seara, vaccinul a fost autorizat.Vaccinul a fost autorizat sa fie folosit in UE, a confirmat sefa Comisiei Europene, Ursula von Der Layen. "Le oferim europenilor mai multe vaccinuri COVID-19. Cu vaccinul Moderna, al doilea autorizat acum in UE, vom avea inca 160 de milioane de doze. Si vom avea mai multe vaccinuri. Europa si-a asigurat pana la doua miliarde de doze, de potentiale vaccinuri anti-COVID-19. Vom avea mai mult decat suficiente vaccinuri sigure si eficiente pentru protejarea tuturor europenilor", a afirmat Ursula von der Leyen CITESTE SI: