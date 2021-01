Incepe vaccinarea in centrele sociale din Tulcea. Peste 1.300 de persoane au fost imunizate pana acum in acest judet

Actiunea va fi desfasurata de doua echipe mobile de medici in centrele sociale din orasul Babadag."Campania va continua in centrele rezidentiale din Horia, Zebil si credem ca miercuri actiunea va debuta si in municipiul Tulcea", a declarat prefectul Alexandru Iordan.In prima etapa a campaniei de vaccinare anti-COVID-19, in judetul Tulcea au fost imunizate 975 de cadre medicale, iar pana acum 1.379 de persoane s-au vaccinat, potrivit datelor facute publice pe o retea de socializare de catre Prefectura.Ultimele date anuntate de Directia de Sanatate Publica arata ca in judet rata incidentei cazurilor de COVID-19 este de 1,51 cazuri la mia de locuitori , iar in municipiu indicatorul a ajuns la 2,48 de cazuri la mia de locuitori.De la inceputul pandemiei, in judet au murit 175 de persoane pe fondul infectarii cu noul coronavirus si au fost confirmate 5.833 de cazuri, dintre care 5.251 de cazuri s-au vindecat.Citeste si: