Capitala si Judetul Ilfov raman zonele cu cea mai ridicata incidenta. Paisprezece judete sunt in total in zona rosie GRAFIC

Capitala continua sa se indeparteze de pragul de 7 cazuri la mia de locuitori, duminica 11 aprilie inregistrand o incidenta de 6,35 cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate 678 de noi imbolnaviri.In acest clasament continua sa conduca judetul Ilfov, cu o incidenta de 7,67 cazuri la mia de locuitori, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost raportate 204 cazuri noi.Judetul Cluj este cel care completeaza acest clasament, cu o incidenta de 6,12 cazuri la mia de locuitori, in ultimele 24 de ore fiind raportate 89 de noi imbolnaviri.In total nu mai putin de 14 zone se afla in scenariul rosu, cu o incidenta de peste 3 cazuri la mia de locuitori.