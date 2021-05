Cum sta Romania la increderea in vaccinuri intr-un clasament global. "Platim acum subfinantarea sistemului de educatie"

"Increderea in vaccinuri este mai mare in tarile in care oamenii au incredere in stiinta, iar noi stam prost la increderea in stiinta. Platim acum subfinantarea sistemului de educatie si eliminarea orelor de educatie pentru sanatate - ignoranta afecteaza sanatatea", a scris profesorul Chereches pe pagina sa de Facebook Profesorul mai precizeaza ca valoarea mare pe graficul prezentat (Cehia, Guinea, Romania, Botswana si Emiratele Arabe Unite) "inseamna variabilitate mare in interiorul tarii privind increderea in stiinta (consens slab). La capatul opus sunt tarile care au consens mare privind increderea in stiinta (Thailand, Latvia, Togo, Iran, Nepal, Italia, Japonia)".