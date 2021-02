Infectiile cu Covid-19 in Marea Britanie au scazut cu 70% dupa prima doza de vaccin Pfizer-BioNTech

Rezultatele celor doua analize

Conform acestor date, vaccinul Pfizer-BioNTech a oferit niveluri ridicate de protectie impotriva infectiilor si a bolii simptomatice dupa prima doza administrata, in timp ce spitalizarile si decesele asociate COVID-19 scad cu peste 75% in cazul varstnicilor carora li s-a administrat de asemenea numai prima doza de vaccin.Pentru a imuniza cat mai multe persoane intr-un timp cat mai scurt, guvernul britanic a ales sa amane administrarea celei de-a doua doze dincolo de termenul de trei saptamani recomandat de producatorul vaccinului Pfizer-BioNTech.''Observam pe ansamblu un efect puternic de diminuare a oricarei infectii , simptomatice sau asimptomatice'', a declarat la un briefing de presa directoarea pentru raspuns strategic in pandemie al Public Health England, Susan Hopkins.Datele prezentate de aceasta institutie provin din doua analize separate, prima fiind un studiu in desfasurare pe lucratorii sanitari si cea de-a doua o evaluare a datelor privind testarea persoanelor in varsta de cel putin 80 de ani.In cazul persoanelor varstnice, aceste date arata ca prima doza de vaccin Pfizer-BioNTech are o eficacitate de 57% impotriva bolii COVID-19 simptomatice, iar conform unei evaluari preliminare nivelul protectiei urca la 85% dupa rapel.''Spitalizarile si decesele scad in toate grupele de varsta, dar grupele de varsta cele mai inaintate inregistreaza cea mai rapida scadere dupa varful de la jumatatea lunii ianuarie'', remarca Public Health England.De asemenea, vaccinul Pfizer-BioNTech protejeaza impotriva variantei britanice a coronavirusului SARS-CoV-2 , mai noteaza aceasta institutie.Prezentarea datelor sale survine dupa ce, tot luni, concluziile preliminare ale unui studiu efectuat in Scotia au relevat de asemenea o diminuare considerabila a riscului de spitalizare in urma campaniei de vaccinare. Rezultatele acestui studiu, care a acoperit intreaga populatie a Scotiei - 5,4 milioane de persoane -, au aratat ca, in a patra saptamana dupa administrarea primei doze, vaccinurile Pfizer si AstraZeneca reduc riscul de spitalizare cu 85%, respectiv cu 94%.