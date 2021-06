Complicatii medicale in cazul adolescentilor din SUA care s-au vaccinat cu Pfizer si Moderna. Verdictul comisiei de medici

Grupul tehnic de lucru pentru siguranta vaccinurilor (VaST) a afirmat in raport ca riscul de miocardita sau pericardica in urma vaccinari cu vaccinurile bazate la ARNm la adolescenti si adulti tineri este notabil mai ridicat dupa a doua doza si la barbati.CDC a afirmat intr-un alt raport ca pacientii cu inflamatie cardiaca dupa vaccinare se recupereaza in general dupa simptome si se descurca bine.Comitetul consultativ pentru practicile de imunizare (ACIP) se reuneste miercuri pentru a evalua posibilitatea unei legaturi intre afectiunile cardiace si vaccinurile ARNm. VaST este un subgrup al ACIP.CDC investigheaza cazuri de inflamatie cardiaca, in principal la barbati tineri, de cateva luni.Ministerul israelian al sanatatii a declarat la inceputul acestei luni ca a vazut o posibila legatura intre astfel de cazuri si vaccinul pentru Covid-19 al Pfizer.CDC a anuntat la inceputul acestei luni ca evalueaza in continuare riscul asociat cu aceasta afectiune si ca nu confirma o relatie de cauzalitate intre vaccinuri si problema cardiaca. Cu toate acestea, agentia a declarat ca un numar de tineri mai mare decat era de asteptat au suferit inflamatii cardiace dupa cea de-a doua doza de vaccinuri ARNm pentru Covid-19, cu mai mult de jumatate din cazuri raportate la persoane cu varste cuprinse intre 12 si 24 de ani.Dr. Tom Shimabukuro, director adjunct al Biroului de siguranta pentru imunizare al CDC, a afirmat intr-o prezentare ca datele de la unul dintre sistemele de monitorizare a sigurantei agentiei - Vaccine Safety Datalink (VSD) - sugereaza o rata de 12,6 cazuri pe milion in cele trei saptamani dupa a doua doza de vaccin, la copiii cu varste cuprinse intre 12 si 39 de ani.ACIP va discuta despre beneficiile vaccinurilor ARNm fata de riscul potential pentru adolescenti si adulti tineri de a dezvolta afectiunea cardiaca, potrivit agendei agentiei.Desi oficialii din domeniul sanatatii din Israel au stabilit ca exista probabil o legatura intre vaccinare si inflamatia inimii, ingrijorarile cu privire la varianta mai infectioasa a coronavirusului Delta au determinat tara sa recomande vaccinarea copiilor cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani.Pfizer, al carei vaccin a fost autorizat pentru utilizare la americanii de pana la 12 ani, a afirmat anterior ca nu a observat o rata mai mare de inflamatie a inimii decat s-ar fi asteptat in mod normal in populatia generala.Moderna a spus ca nu poate identifica o asociere cauzala intre cazurile de inflamatie cardiaca si vaccinul sau.Peste 138 de milioane de americani au fost pana acum complet vaccinati cu unul dintre cele doua vaccinuri ARNm, conform datelor CDC.