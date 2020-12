Ce spune un cercetator roman la Cambridge despre influenta mutatiei coronavirusului: "Are toate datele sa fie tintita de vaccin"

Specialistii spun ca noul coronavirus a suferit mii de mutatii de la inceputul pandemiei si informatiile despre ele ne-au alimentat anxietatea in aceste luni. Despre unele s-a spus ca ar face virusul mai agresiv sau mai contagios, scrie Adevarul.ro "Datele de care dispunem pana acum arata ca a fost detectata o mutatie (numita D614G) a carei incidenta a crescut foarte rapid - in cateva luni, in primavara. O ipoteza este ca ea ar creste contagiozitatea virusului, desi, foarte important, nu cauzeaza simptome mai grave. Este cea pe care autorii articolului original care anunta aparitia acestei mutati o considerau mai probabila.Nu exclude complet alte ipoteze, dar ea devine si mai probabila daca luam in calcul ca ascensiunea spectaculoasa a prevalentei s-a petrecut in locuri supuse restrictiilor de circulatie (cohorta cea mai semnificativa a studiului era in Sheffield, Marea Britanie). In plus, un articol recent din revista Nature sugereaza acelasi lucru. Trebuie subliniat insa ca sunt date obtinute in vitro si nu este intotdeauna simplu sa extrapolam direct la situatia in vivo, in populatia umana. O putem lua drept modelul cel mai probabil, dar nu drept certitudine.. Nu inseamna ca alte mutatii vor avea neaparat aceste doua caracteristici convenabile", a spus Dr. Octavian Voiculescu, cercetator roman la Cambridge.Citeste si: