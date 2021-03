Inventatorii vaccinului anti-COVID spun ca in cativa ani am putea avea un ser impotriva cancerului

Cei doi cercetatori aveau oricum in plan sa foloseasca armele sistemului imunitar contra tumorilor in momentul in care epidemia din Wuhan, China, a cuprins intreaga lume. Fuziunea cu gigantul Pfizer a permis companiei BioNTech sa livreze lumii primul vaccin anti-COVID pe baza de ARN mesager, scrie Adevarul.ro Principiul de functionare a vaccinurilor cu ARN mesager (precum Pfizer/ BioNTech sau Moderna) este ca transmit instructiuni corpului uman pentru a produce la randul sau protein care neutralizeaza virusul. Acelasi principiu poate fi folosit si impotriva tumorilor, explica cercetatorea Ozlem Tureci pentru ABCnews.go.com Este dificil de estimat cand va fi posibil un vaccin contra cancerului, dar Ozlem Tureci crede ca in cativa ani aceasta solutie va fi disponibila pe piata.Inventatorii vaccinului anti-COVID, Ozlem Tureci si sotul ei Ugur Sahin au primit din partea presedintelui german Frank-Walter Steinmeier una dintre cele mai inalte distinctii ale statului german, in prezenta cancelarului Angela Merkel