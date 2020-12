Institutul "Cantacuzino" a obtinut autorizatia de distributie angro a medicamentelor imunologice si a produselor din "lantul rece"

Care sunt spitalele din prima linie

Autorizatia de distributie angro a Institutului National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" a fost emisa marti, 22 decembrie. Aceasta autorizatie se elibereaza in vederea distributiei medicamentelor cu autorizatie de punere pe piata, in statele membre ale Spatiului Economic European.Ca urmare a primirii autorizatiei din partea ANMDMR, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" poate desfasura, in calitate de distribuitor angro, operatiuni de detinere, custodie si livrare pentru medicamente carora li se aplica criterii suplimentare de tipul:- produse in acord cu art. 806 din legea 95/2006 republicata: medicamente imunologice;- produse cu distributie in "lantul rece" (care necesita manipulare la temperaturi scazute).Astfel, Centrul national de stocare a vaccinurilor impotriva COVID-19 din cadrul Institutului"Cantacuzino" este din acest moment complet autorizat si avizat de catre ANMDMR - autoritateanationala cu competenta in domeniul medicamentului de uz uman.Pe data de 26 decembrie 2020 Institutul "Cantacuzino" va receptiona prima transa simbolica de 10.000 de doze ale vaccinului dezvoltat de BioNTech si Pfizer, primul vaccin impotriva COVID-19 caruia i s-a acordat de catre Comisia Europeana autorizatia conditionata de punere pe piata.Dozele vor fi distribuite catre spitalele de boli infectioase din prima linie in lupta impotriva COVID-19.1. Brasov - Spitalul Clinic de Boli Infectioase2. Bucuresti - Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals"3. Bucuresti - Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Dr. Victor Babes" (inclusiv sectia externa modulara Pipera)4. Cluj - Spitalul Clinic de Boli Infectioase, Cluj-Napoca5. Constanta- Spitalul Clinic de Boli Infectioase, Constanta6. Dolj - Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes", Craiova7. Iasi - Spitalul Clinic de Boli Infectioase8. Maramures - Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr Nicolae Rusdea", Baia Mare9. Suceava - Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava10. Timis - Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes", Timisoara (inclusiv sectia exterioara a acestui spital - sectia clinica de recuperare cardiovasculara - din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara).