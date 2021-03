Mesajul pentru petrecareti ilegali intr-un restaurant de lux din Bucuresti. "Este locul in care pandemia si restrictiile dispar. Acolo COVID nu exista"

"Dragi prieteni, pentru siguranta noastra, va rugam sa nu postati pe Facebook si Instagram in aceasta seara! Va multumim!", este mesajul pentru clientii unui restaurant din Herastrau, potrivit unei postari pe Facebook.Zeci de reclamatii care au in vedere incalcarea normelor de distantare sociala au fost depuse in ultima perioada la adresa proprietarilor de restaurante din zona Herestrau.Cu toate acestea, controalele desfasurate de autoritatile responsabile nu reusesc sa schimbe situatia, de multe ori sanctiunile anuntate fiind infime.Cei mai nemultumiti se arata angajatii din industria HoReCa pentru care regulile impuse pentru stapanirea pandemiei de COVID-19 se aplica la sange."Herastrau este locul in care pandemia si restrictiile dispar. Acolo COVID nu exista, acolo HoReCa e salvata, acolo mastile cad jos, acolo muzica se aude si dupa 22.00, acolo este 2019.In tot acest timp, organele noastre de control baga in carantina localitati care in realitate fac parte din Bucuresti (ca si cand ar fi comunitati diferite), numarul de cazuri creste si masurile sunt profund discriminatorii pentru ca ii privesc doar pe unii.Nu mai bine baga direct Herastrau in carantina cu tot cu restaurante, cu tot cu oamenii care se duc acolo si nu respecta masurile dispuse pentru restul muritorilor? Cred ca asa impacam pe toata lumea", se arata intr-o postare pe Facebook