Mii de vaccinuri anti-COVID-19 false, confiscate in Africa de Sud si China. Zeci de persoane arestate

"Aurul lichid al anului 2021"

Intr-un comunicat, Interpol a informat ca investigarea ambelor operatiuni a fost sprijinita si facilitata de Illicit Goods and Global Health (IGGH) Programme.In Africa de Sud au fost confiscate echivalentul a 2.400 de doze intr-un depozit din orasul Germiston, din provincia Gauteng. Tot aici autoritatile locale au confiscat "o mare cantitate" de masti tip 3M. In operatiune au fost arestati si trei cetateni chinezi si unul din Zambia.In China, politia a desfiintat o retea care vindea vaccinuri anti-COVID false dupa efectuarea unei razii in reteaua locala de fabricatie. Au fost arestati 80 de suspecti si au fost confiscate "peste 3.000 de vaccinuri false".Potrivit lui Jurgen Stock, secretar general al Interpol, al carei sediu se afla la Lyon (sud-estul Frantei), aceste operatiuni reprezinta doar "varful aisbergului" problemei falsificarii vaccinurilor.Interpol a precizat ca investigatiile continua, in paralel cu arestarile din Africa de Sud si China."Am primit informatii privind distribuirea de vaccinuri false si tentative de frauda la caminele de batrani", a subliniat Jurgen Stock.La inceputul anului, Politia italiana avertiza ca mafia va incerca sa puna mana pe vaccinurile COVID . Anchetatorii arata ca cererea foarte mare si oferta scazuta transforma acest produs intr-o marfa extrem de cautata. Seful Interpol a numit vaccinul impotriva coronaviruslui "aurul lichid al anului 2021"."Interesul (mafiei - n.res.) in vaccin se datoreaza cererii mari si rezervelor mici", se arata intr-un raport intern al departamentului politiei care monitorizeaza infiltrarea mafiei in economie, scrie Politico, preluand site-ul Agenzia Italia.