Seful Spitalului din Gaesti, dupa episodul cu vaccinarea care a deranjat "la centru": "Daca o sa fiu in situatia sa arunc doze, asta e, le arunc. Cum imi spune sistemul asa fac" - INTERVIU

: Am primit o tableta pe care se fac programari si in care trebuie sa trec rezultatele vaccinarii. Acolo, exista o bifa in dreptul careia ai de completat, groso-modo, cate doze ai aruncat intr-o zi de vaccinare. Si atunci m-am gandit:Si, ma intrebam ce fac cu ele, in eventualitatea in care imi raman aceste doze. Caut asistente, brancardieri, si ce mai e in prima categorie. Atunci, mi-am pus problema:Conduceam masina, ca stiu si cand m-am gandit la asta. Si m-am gandit ca pot sa ies pe strada, sa intreb pe cine gasesc daca are buletinul la el, si sa il invit sa se vaccineze, daca isi doreste asta. Numai ca acest lucru nu a convenit mai sus. Nu vor sa se faca asa.De maximum patru doze pe zi. Nu pot sa ramana mai mult de patru doze pe zi intr-un centru de vaccinare dupa o zi de imunizari. Ieri, de pilda, am vaccinat 40 de oameni. Trebuie sa fie un multiplu de cinci ca sa nu iti ramana doze. Daca vaccinam 42, ramaneau 3 doze. Dupa cum stiti, unii nu au venit si au fost inlocuiti cu altii.Nu s-au prezentat vreo 15 programati si s-au gasit alti 15. Acestia 15 fiind dintr-o lista de rezerva, nu luati de pe strada, ci erau oameni tot de faza 1, respectiv din randul cadrelor medicale. E o procedura pe care trebuie sa o respectam. Pe mine sistemul ma anunta abia cu o zi inainte cati vaccinez. Asa e facut.E diferenta de la tara la tara. Sistemul de sanatate romanesc, in general, nu este cum ar trebui sa fie, nu ma refer doar la vaccinare aici, ci la sistem in ansambul sau. Si atunci, nu e bine. Din perspectiva vaccinarii, eu m-am lovit de o problema ca utilizator. Raman doze care ar putea fi folosite pentru vaccinare si aceste doze nu ar trebui sa ajunga la gunoi.Nu am fost surprins. Erau doua doamne. Le-am lasat sa isi faca verificarile. Am primit si rezultatele, dupa control, e un proces verbal care arata ca totul este in ordine.Vaccinez in continuare. Cum imi spune sistemul asa fac. Daca o sa ajung in situatia sa arunc doze, asta este, le arunc. Am fost militar, sunt ascultator. Daca cineva a hotarat asa, asa ramane, nu fac eu regulile. Poate ca exista o ratiune pentru care se vrea asa, dar nu o cunosc si nu stau sa o aflu, ca nu e treaba mea.