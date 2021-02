Un vaccin universal impotriva tuturor variantelor coronavirusului ar putea fi gata intr-un an. Detalii oferite de cercetatori

Noile vaccinuri universale vor tinti proteinele gasite in nucleul virusului care sunt mai putin predispuse la mutatii, ceea ce inseamna ca vor proteja impotriva tuturor variantelor si vor avea teoretic o mai mare longevitate, noteaza HotNews.ro Vaccinurile universale Covid se confrunta, insa, cu obstacole semnificative. Expertii subliniaza ca oamenii de stiinta lucreaza de zeci de ani fara succes la un vaccin universal impotriva gripei, de exemplu.Pana acum, Uniunea Europeana a autorizat trei vaccinuri: Pfizer-BioNTech , Moderna si Oxford-AstraZeneca.Pana in prezent, in Romania au fost administrate 1.029.240 de doze de vaccin Pfizer (incepand cu 27 decembrie 2020) si 54.856 de doze de vaccin Moderna (vaccinul Moderna se administreaza din 4 februarie 2021), fiind vorba in total despre 1.084.096 de doze de vaccin anti-COVID