Între prostie și răutate în promovarea antivaccinării

Dar de aici și până la a fabula că vaccinurile produse de marile companii sunt doar pretexte pentru îmbogățirea companiilor pe seama banului public este o mare prăpastie, atât a bunului simț, cât și a inteligenței minime.La fel a fost și cu măștile de protecție respiratorie. Toate companiile producătoare (marea lor majoritate chineze, dar asta e o altă discuție) au majorat prețul unei măști de unică folosință și de 40 de ori, în momentul în care au început să vină comenzi de la guvernele statelor afectate, adică plătite din banul public.Asta nu înseamnă că măștile nu sunt de trebuință, ori că virusul însuși este un pretext pentru îmbogățirea producătorilor de vaccinuri sau de măști.Doar cine are atât de puțină inteligență încât să creadă că masca sau vaccinul vindecă pe cineva de boala virală poate să aplece urechea la asemenea teorii ale conspirației, atât de ieftine.În schimb, toți cei care descurajează purtarea măștii sau vaccinarea împotriva Covid-19 nu fac altceva decât să prelungească atingerea pragului de imunizare în masă, de la care pandemia încetează.Mulți fac asta din prostie, cum ziceam mai sus. Atât îi duce mintea, chiar dacă sunt medici , ingineri sau alți purtători de diplome universitare. Dar sunt evident mulți care fac asta din răutate sau din interes.Pentru că așa este firea omului: lăsată nesupravegheată sau needucată, firea asta dă frâu liber pornirilor de răutate, de ostoire a insatisfacțiilor personale, sau de invidie față de ceilalți, cei mai satisfăcuți cu condiția lor umană și socială decât încrâncenații.Și mai sunt oportuniștii, de toate felurile. De la cei care se bucură de un ajutor de stat gratuit, la cei care se bucură că pot da un ajutor de stat, adică din banul public, unora care îi vor vota pe ei, pentru asta. Nici nu contează pretextul.Dar pretextul cu pandemia Covid-19 este unul ideal, deoarece este și cu răspândire globală (uite cum fac ori cum pățesc și ceilalți!), și de lungă durată, dar și cu scoatere de sub controlul și supravegherea democratice de rutină, privind alocarea și cheltuirea de fonduri publice.În statele cu adevărat democratice, asemenea fenomene oportunistice sau de promovare din prostie ori din răutate a unor teorii conspiraționiste fac obiectul dezbaterilor publice, schimbului de opinii, exercitării de presiuni din public asupra guvernanților, pentru ca guvernanții să ia decizii bazate pe realitate și nu pe populisme, se fac și se publică studii, se scriu cărți, se fac documentare distribuite prin canalele de media tradiționale și noi, astfel încât publicul să fie cât mai bine informat dar și cât mai mult angajat în decizia autorităților publice naționale sau internaționale.În state pretins democratice, asemenea fenomente oportunistice sau de promovare din prostie ori din răutate a unor teorii conspiraționiste sunt ignorate de autoritățile care oricum nu sunt plasate sub vreun control și sub vreo supraveghere democratice reale, și fac deliciul bârfelor, cancanurilor și înjurăturilor ce țin loc de dezbarere publică, în astfel de state pretins democratice. Și desigur, în aceste state, publicul este ținut cât mai departe de mecanismele de decizie guvernamentală în orice problemă de interes public, inclusiv în cea despre portul măștii sau despre vaccinare.