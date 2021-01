Klaus Iohannis respinge ideea certificatului de vaccinare pentru circulatia europenilor: "S-ar crea un cadru de discriminare"

"Personal, nu consider ca asta este o idee buna. Prin asta s-ar crea un cadru de discriminare care este, pur si simplu, inacceptabil. Eu sunt de parere ca trebuie sa existe un certificat de vaccinare si acest certificat va exista si la noi, insa el trebuie folosit pentru motive medicale.Persoana care primeste un certificat stie cand a primit prima doza de vaccin, i se scrie acolo cand va primi a doua doza de vaccin si asa mai departe. Deci, sunt date importante pentru medicul de familie, pentru medicul curant sau pentru oricine daca persoana ajunge, de exemplu, la urgente. Insa, sa folosim aceste certificate de vaccinare ca sa impartim populatia Europei in doua, cei care au fost deja vaccinati si cei care inca nu au fost vaccinati, nu mi se pare un lucru bun", a spus Iohannis intr-o conferinta de presa.El a fost intrebat cum vede faptul ca Grecia promoveaza, in contactele cu Comisia Europeana, cu celelalte institutii europene, dar si cu alte state membre, ideea de a crea un certificat unic european ca o dovada de vaccinare pentru cetateni, astfel incat europenii sa poata circula mai usor cu acest certificat.Citeste si: