Ion Tiriac a dezvaluit ca a avut COVID, dar a fost asimptomatic. Ce spune omul de afaceri despre vaccinare

"Am avut norocul norocului, am trecut prin ea fara sa simt, aproape nu stiam ca o am la varsta asta tanara la care sunt, la 82 de ani,n-am avut absolut niciun simptom. Se intampla, mai bine asa decat altfel. Am fost la un test de rutina, am fost in Statele Unite, de-acolo am luat-o, de la fiica-mea care a luat-o de la Universitate. Am trecut toti peste cu bine, multumesc lui Dumnezeu", a declarat fostul tenisman, la Antena 1 El a precizat ca si-a facut si vaccinul anti-COVID."Avand in vedere ca mi-a venit randul la vaccin, le-am facut pe amandoua", a precizat Ion Tiriac.Intrebat ce vaccin i-a fost administrat, omul de afaceri a raspuns: "L-am facut pe cel pe care mi l-a dat, mi se pare ca Pfizer. Este un vaccin ca toate vaccinurile. N-ai cum sa nu-l faci daca ai putina minte in cap".