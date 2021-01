Episcopul romano-catolic de Bucuresti: "M-am inscris pe lista persoanelor care doresc sa se vaccineze"

Inaltul prelat considera ca vaccinarea este "un gest etic important"."Consider, ca si Sfantul Parinte Papa Francisc, ca a ne vaccina reprezinta un gest etic important, intrucat ne ferim atat pe noi, cat si pe cei cu care intram in contact de infectarea cu Covid-19. In plus, vaccinandu-ne, contribuim la stingerea pandemiei, la reluarea activitatii profesionale si, implicit, la revenirea la o viata normala. De aceea, eu m-am inscris pe lista persoanelor care doresc sa se vaccineze", spune IPS Perca, potrivit unui comunicat de presa al ARCB Cu privire la campania nationala de vaccinare, IPS Aurel Perca afirma: "Din momentul in care, in consens cu toti episcopii catolici din Romania, am afirmat ca vom sprijini campania nationala de vaccinare printr-o informare cat mai buna a preotilor si a enoriasilor, m-am preocupat sa pun la dispozitia lor Brosura elaborata de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva Covid-19 in Romania, impreuna cu Nota cu privire la moralitatea folosirii unor vaccinuri anti Covid-19 elaborata de Congregatia pentru Doctrina Credintei a Vaticanului si sa-i indemn pe preoti sa le ofere enoriasilor lor informatiile necesare in acest sens".Nota emisa de Vatican afirma ca "vaccinarea nu este, prin lege, o obligatie morala si ca, de aceea, trebuie sa fie voluntara. In orice caz, din punct de vedere etic, moralitatea vaccinarii depinde nu numai de obligatia protejarii propriei sanatati, ci si de aceea a urmaririi binelui comun. Bine care, lipsind alte mijloace pentru a opri sau chiar si numai pentru a preveni epidemia, poate recomanda vaccinarea, in special pentru protejarea celor mai slabi si expusi".In cazul in care se alege refuzarea vaccinarii, din motive clinice sau de alta natura, ramane valabila obligatia de a proteja sanatatea proprie si a celor din jur, mai ales a celor mai vulnerabili, luptand impotriva raspandirii coronavirusului prin respectarea normelor sanitare in vigoare.CITESTE SI: