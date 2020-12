IPS Teodosie nu "indrazneste" sa-i indemne pe credinciosi sa se vaccineze anti-COVID: "Cata vreme nu cunoastem efectele, avem rezerve"

Arhiepiscopul Tomisului sustine ca este pentru stiinta si pentru vaccinare, dar aceasta trebuie sa fie probata, iar atata timp cat specialistii din domeniu se contrazic, ar fi o indrazneala prea mare din partea sa sa se situeze deasupra acestora si sa indemne fara rezerve la vaccinare."Am vazut cate pareri sunt din partea medicilor si specialistilor, astfel incat e nevoie sa cunoastem realitatea. Unii se vaccineaza demonstrativ in public. Nu stim cu ce se vaccineaza. Nu stam langa ei sa vedem ce au pus acolo. Chiar sunt atatia oameni care banuiesc ca aceasta vaccinare demonstrativa poate fi cu altceva.Vaccinul este necesar daca este foarte favorabil in combaterea bolii si nu are efecte secundare.Cata vreme nu cunoastem efectele, avem rezerve. Oamenii nu sunt informati, nu exista o logica, o intelegere comuna a specialistilor, specialistii se contrazic intre ei si atunci noi sa fim deasupra specialistilor, ar fi o indrazneala prea mare a noastra. De aceea noi ne rezervam in a promova acest vaccin, nu ca principiu, ci ca realitate obiectiva a momentului. Cand vor fi date certe, atunci nu trebuie sa ne mai intrebe pe noi", a mai afirmat IPS Teodosie.Arhiepiscopul Tomisului si-a exprimat speranta ca anul 2021 va fi un an al intaririi credintei."De aceea noi nadajduim ca anul in care trecem maine seara sa fie un an al intaririi credintei si al biruintei mai puternice a lui Dumnezeu asupra celui rau. Noi sa-l chemam pe Dumnezeu in ajutor si El nu ne va refuza niciodata. Dumnezeu ramane acelasi, nu se schimba niciodata, este neschimbabil, iar cand Il avem in viata noastra, suntem cei mai puternici. Sa incepem anul 2021 cu multa nadejde, cu dorinta de a invinge pe diavol in toate manifestarile lui in care vrea sa ne aduca samanta discordiei si a dusmaniei, sa invingem bolile, sa invingem neputintele noastre, sa ramanem in picioare, cu credinta vie, marturisitoare", a transmis IPS Teodosie.Citeste si: