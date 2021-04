IPS Teodosie anunta ca nu se vaccineaza pentru ca are alergii: "Noi nu suntem medici ca sa recomandam vaccinul"

Arhiepiscopul Tomisului a fost intrebat, intr-o conferinta de presa, daca s-a vaccinat impotriva COVID-19."Nu, ca am alergii si nu ma vaccinez. Nu am de ce ca nu ma imbolnavesc. (...) Vaccinul nu este obligatoriu. Chiar l-am auzit pe domnul presedinte si ieri. Nu este obligatoriu si mai ales este un vaccin care e facut in pripa. De aceea sunt in fiecare zi surprize pentru ca trebuie sa fie pregatiti oamenii, sunt oameni cu anumite afectiuni care datorita vaccinului, iata, cedeaza, unii mor, altii paralizeaza si trebuie sa fim atenti. Noi nu suntem medici ca sa recomandam vaccinul. Ar fi o depasire a cunostintelor si atributiilor noastre", a declarat IPS Teodosie.El a mai fost intrebat daca recomanda crendinciosilor care vin la biserica sa se vaccineze deoarece sunt multi preoti care indeamna la acest lucru."Nu e treaba mea. Nu imi apartine mie acest mesaj. (...) Sunt preoti din diferite locuri, eu ii pastoresc pe cei de aici, din Dobrogea. Nu le interzic, nu le recomand", a explicat Arhiepiscopul Tomisului.Intrebat daca are o evidenta a preotilor din Constanta diagnosticati cu COVID-19, IPS Teodosie a raspuns: "Nu. Care s-au mai infectat, am si spus-o, i-am mai ajutat cu medicamente de la domnul George Becali, am trimis si in Bihor si in alte parti. Un om foarte bun la suflet, care a cautat sa ajute oamenii, dar este impiedicat de multe ori, ca binele este totdeauna pandit si sanctionat pentru ca Satana este impotriva Binelui".El a fost intrebat de jurnalisti ce parere are despre vaccinul anti-COVID."Nu am parere. Am o parere ca nu e perfect. Atat. Nu mi-e teama (sa il fac - n.r.), nu trebuie sa-l fac pentru ca cine are alergii nu trebuie sa faca, asa cred. Nu am nevoie, ma impartasesc zilnic si vaccin mai mare ca asta, mai puternic, nu este altul", a transmis Arhiepiscopul Tomisului.Intrebat daca nu crede ca acest vaccin poate salva planeta , IPS Teodosie a raspuns: "Daca specialistii cred asta, stiu ei ce spun. (...) Acolo este breasla medicilor, intre ei nu este totala punere de acord. Am citit si voi mai citi, chiar am fost atentionat, primesc mesaje de la medici de inalta tinuta din America, din Germania, dar nu vreau sa-i expun aici ca nu e treaba mea, care atrag atentia asupra urmarilor negative. Nu inseamneaza ca vaccinul nu e bun. Daca nu ar fi bun nu l-ar face atatia oameni. E facut de niste specialisti. Dar ca la orice vaccin unii au restrictii, adica au urmari negative datorita unor suferinte personale pe care le au in organismul lor".El a precizat ca, daca un credincios il va intreba daca trebuie sau nu sa se vaccineze, il va trimite la medic.Arhiepiscopul Tomisului a anuntat ca ii va impartati pe credinciosi cu lingurita traditionala. Asa s-a si stabilit in toata Biserica Ortodoxa Romana . I-am impartasit si cand nu era lamurit pentru ca randuielile Bisericii nu se schimba niciodata, raman aceleasi", a explicat IPS Teodosie.Pe de alta parte, IPS Andrei Andreicut, mitropolitul Clujului, a declarat marti, 27 aprilie, ca se va vaccina impotriva COVID-19."Da. Ma voi vaccina. Nu am facut-o pana acum pentru ca am trecut prin COVID. Am stat 10 zile in spital . Ascult de sfatul medicilor, iar vaccinarea trebuie sa fie la un moment potrivit, dupa o vreme de la iesirea din spital", a declarat Andreicut, potrivit dej24.ro Referitor la sprijinirea campanidei de vaccinare, IPS Andreicut a declarat ca ii sfatuieste pe credinciosi sa faca ce considera ca este mai bine si sa aiba grija de sanatatea lor.