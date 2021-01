VIDEO Joe Biden, a primit a doua doza de vaccin anti-COVID. Ce a spus presedintele ales al SUA dupa rapel

Presedintele ales al Statelor Unite Joe Biden a primit luni, in direct la televiziune, a doua doza de vaccin contra Covid-19 intr-un spital din Delaware, potrivit AFP."Prioritatea mea numarul unu este ca vaccinul sa ajunga la oameni cat mai rapid posibil", a declarat viitorul presedinte democrat, care a fost injectat cu prima doza a vaccinului dezvoltat de Pfizer/ BioNTech pe 21 decembrie.Mai mult de 374.000 de persoane au murit din cauza noului coronavirus in Statele Unite si Joe Biden a calificat drept "mascarada" distribuirea vaccinurilor organizata de guvernul prezidat de Donald Trump Doar 8,9 milioane de americani au primit prima injectie contra Covid-19, mult sub cei 20 de milioane initial vizati pana la finalul lui 2020. Pana in prezent, 25,4 milioane de doze au fost distribuite la nivel national, ceea ce ilustreaza provocarea logistica a acestei operatiuni.Joe Biden, care va detalia joi planul de accelerare a campaniei de vaccinare in SUA, este in favoarea unei distribuiri imediate a tuturor dozelor disponibile mai degraba decat sa retina jumatate din doze pentru a doua injectie.Citeste si: