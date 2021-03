Johnson & Johnson ar putea intarzia livrarea vaccinului promis Uniunii Europene. Dezvaluirile unui oficial european care negociaza cu compania americana

J&J a transmis UE ca are problemele legate de furnizarea de ingrediente si echipamente pentru vaccin, ceea ce inseamna ca este "sub stres" in indeplinirea obiectivului de livrare a 55 de milioane de doze pana la sfarsitul lunii iunie.Informatia a fost confirmata pentru Reuters de un oficial UE care este direct implicat in discutii confidentiale cu compania americana.Oficialul a adaugat ca Johnson&Johnson a spus ca nu este imposibil sa se atinga obiectivul, dar a aratat prudenta.Vaccinul J&J, care necesita o singura doza pentru protectie, este de asteptat sa fie aprobat pe 11 martie pentru a fi utilizat in UE de catre autoritatea de reglementare a blocului. Oficialii UE au declarat ca livrarile ar putea incepe in aprilie.Compania s-a angajat sa livreze 200 de milioane de doze din vaccinul sau in acest an.