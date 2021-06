Persoanele vaccinate cu vaccinul pentru Covid-19 al J&J ar putea avea nevoie de un rapel din cauza variantei Delta

Unii experti au spus ca au facut ei insisi acest lucru, chiar si fara date publicate care sa arate daca aceasta combinatie intre doua vaccinuri diferite este sigura si eficace si fara sprijinul autoritatilor de reglementare americane, transmite Reuters.Discutiile au la baza ingrijorarile privind gradul de protectie oferit de vaccinul J&J fata de varianta Delta a coronavirusului , descoperita prima oara in India si care circula in prezent pe scara larga in multe tari.Delta, care este asociata si cu o forma de boala mai severa, ar putea deveni rapid versiunea dominanta a virusului in Statele Unite, a avertizat directorul Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), Rochelle Walensky.Nu exista date substantiale care sa arate cat de protector este vaccinul J&J impotriva noii variante. Cu toate acestea, studiile din Marea Britanie arata ca doua doze din vaccinurile Pfizer / BioNTech sau AstraZeneca (AZN.L) sunt semnificativ mai protectoare impotriva variantei decat una singura.Andy Slavitt, fost consilier senior pentru pandemie al presedintelui american Joe Biden , a mentionat aceasta ideea pe podcastul sau.Cel putin o jumatate de duzina de experti importanti in boli infectioase au declarat ca autoritatile de reglementare americane trebuie sa abordeze problema in scurt timp."Nu exista nicio indoiala ca persoanele care primesc vaccinul J&J sunt mai putin protejate impotriva bolii" decat cei care primesc doua doze din celelalte vaccinuri, a spus dr. Michael Lin, profesor la Stanford.CDC nu recomanda rapelurii, iar consilierii agentiei au declarat, intr-o sedinta publica, ca nu exista inca dovezi semnificative ale scaderii protectiei impotriva vaccinurilor.Jason Gallagher, expert in boli infectioase la Scoala de Farmacie a Universitatii Temple, a primit recent o doza de vaccin Pfizer la clinica de vaccinuri din Philadelphia, unde a administrat vaccinuri.El a fost inoculat cu vaccinul J&J intr-un studiu clinic din luna noiembrie.Gallagher a spus ca este ingrijorat de datele din Marea Britanie care arata o eficacitate mai mica impotriva variantei Delta pentru persoanele care au primit o doza de vaccin."In timp ce situatia a devenit mult mai buna in SUA, varianta Delta care se raspandeste ... si preluarea rapida in SUA pare putin mai ingrijoratoare in ceea ce priveste infectiile contractate de persoanele vaccinate cu o doza unica de vaccin. Asa ca am facut pasul", a spus el.Cazurile, internarile si decesele au scazut in Statele Unite, 56% din populatia adulta fiind complet vaccinata.J&J a anuntat ca testeaza in laborator daca raspunsul imun la vaccin este capabil sa neutralizeze varianta Delta, dar nu sunt disponibile inca date.Ambele vaccinuri ARNm au prezentat rate de eficacitate de aproximativ 95% in studiile mari din SUA, in timp ce vaccinul J & J a fost eficace in proportie de 66% in prevenirea fomelor moderate si pana la severe ale Covid-19, la nivel global, atunci cand au circulat variante mai contagioase.Dr. Angela Rasmussen, cercetator la Organizatia pentru vaccinuri si boli infectioase a Universitatii din Saskatchewan, a declarat pe Twitter ca a primit o doza de vaccin Pfizer in aceasta saptamana, dupa ce s-a vaccinat cu J&J in aprilie.Rasmussen, care a refuzat sa fie intervievat, i-a incurajat pe americanii care au primit vaccinul J&J sa discute cu medicii lor despre o posibila o a doua doza."Daca locuiti intr-o comunitate cu o vaccinare globala scazuta, v-as sugera sa luati in considerare acest lucru", a scris ea pe Twitter.Expertul in vaccinuri dr. Peter Hotez, de la Colegiul de Medicina Baylor, a scris intr-un tweet ca adaugarea unei a doua doze de J&J sau a unuia dintre vaccinurile ARNm ar putea oferi o protectie mai larga, "dar avem nevoie de date si indrumari CDC-FDA".Institutul National pentru Alergii si Boli Infectioase din SUA (NIAID) desfasoara un studiu pentru a determina necesitatea suplimentararii tuturor vaccinurilor autorizate in prezent cu o doza de vaccin Moderna.Dr. John Beigel, cercetator la NIAID, a declarat pentru Reuters ca agentia spera sa aiba aceste date pana in septembrie, pentru a ajuta la informarea deciziilor autoritatilor de reglementare cu privire la rapeluri.Atata timp cat numarul cazurilor ramane scazut in Statele Unite, persoanele vaccinate cu vaccinul J&J ar trebui sa astepte mai multe date, a spus el.In cazul in care infectiile cauzate de variantele Delta si spitalizarile cresc semnificativ, a mai spus el, "atunci ar trebui sa se ia decizii cu absenta datelor. Dar in acest moment cred ca este potrivit sa astepte", considera Beigel.