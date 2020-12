Presedintele Klaus Iohannis a vrut sa se vaccineze anti-Covid printre primii. De ce l-au refuzat specialistii

Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva Covid-19, col. dr. Valeriu Gheorghita, a spus la Digi 24, ca presedintele Klaus Iohannis si-a aratat disponibilitatea de a fi vaccinat intre primii romani "Da. Dumnealui, in cadrul Grupului de lucru ne-a ridicat aceasta propunere, sa o evaluam si raspunsul a fost, dupa ce ne-am consultat cu toti expertii, ca nu este de dorit, pentru ca, dintr-un gest care este, pana la urma, pentru a convinge si a intari increderea in vaccinare, se pot crea alte speculatii si nu am dori acest lucru, pentru ca se distruge credibilitatea noastra si toata munca", a spus col. dr. Gheorghita.Presedintele este in etapa a doua de vaccinare, conform strategiei nationale de vaccinare si Klaus Iohannis a transmis ca se va vaccina "atunci cand ii va veni randul conform strategiei de vaccinare".Citeste si: