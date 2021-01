VIDEO Klaus Iohannis: "Nu am dorit sa ma bag in fata. Ma vaccinez pe 15 ianuarie. De succesul acestei campanii depinde relansarea economiei Romaniei"

"Nu am dorit sa ne bagam in fata"

"In 2021 este anul in care trebuie sa se pune bazele unei societati sanatoase a societatii romanesti. Este nevoie sa punem capat epidemiei de coronavirus. De succesul campaniei de vaccinare depinde relansarea economiei Romaniei. Este esential ca aceasta campanie de vaccinare sa reuseasca", a transmis Klaus Iohannis intr-o conferinta de presa.Presedintele a mai spus ca "este obligatoriu sa inceapa un proces de resetare a statului, punand in centru accesul cetateanului la servicii si informatii publice, digitalizare si debirocratizare la toate nivelurile. Avem o intelegere si abordare comune cu Guvernul asupra dezvoltarii Romaniei, iar reformele nu pot sa mai astepte".Despre faptul ca nu s-a vaccinat primul, presedintele a declarat: "Nu am dorit nici eu nici premierul sa ne bagam in fata. Ar fi fost mesajul gresit"."Pentru a marca debutul etapei a doua a campaniei de vaccinare, ma voi vaccina public vineri, pe 15 ianuarie", a declarat presedintele.Iohannis, despre cazul Alexe: "Persoane urmarite penal nu au ce cauta in functii publice. Daca va fi cercetat penal, eu as astepta cel putin sa se autosuspende din functiile pe care le detine".De asemeena, despre schimbarile directorilor de scoli, presedintele a spus ca "e o actiune care nu a fost pregatita din timp de ministerul Educatiei. S-a stiut ca se termina mandatele directorilor in 9 ianuarie, la unele scoli s-a prelungit. ceea ce s-a facut acum a fost de azi pe maine, la repezeala, s-au prelungit mandate ori s-au dat mandate unor persoane noi pentru cateva luni de zile. Banuiesc ca in vara vom avea primul val de concursuri pentru aceste functii si atunci voi urmari cu foarte mare atentie cum se respecta principiul meritocratiei".Presedintele a mai spus ca "sunt foarte multe lucruri in pregatire, bugetul este in pregatire. Un intreg complex de factori este necesar pentru repornirea economiei, si sunt foarte hotarat sa sprijin aceasta repornire, guvernul este proaspat, cu energie noua, si cred ca impreuna vom reusi. Da, campania este pana acum un succes, suntem pe locul 8 in Europa, ceea ce nu este rau deloc"