La cat timp dupa vaccinul anti-COVID poate fi administrat serul antigripal. "Avem niste principii vis-a-vis de modul de asociere"

Astfel, cele doua vaccinuri, cel gripal si cel anti-coronavirus ar urma, teoretic, sa fie administrate in aceeasi perioada. Medicii spun ca inca nu sunt studii care sa probeze ca nu pot fi administrate in acelasi timp."In acest moment nu avem niciun fel de indicatie, nici la vaccinul gripal nici la vaccinul COVID, referitor la acest aspect. Nu avem date din studii clinice care sa demonstreze ca ar exista o noninferioritate in ceea ce privestea asocierea sau admisia separata. Bazandu-ne doar pe datele care se refera doar la mecanismele de actiune, sunt doua mecanisme complet distincte care declanseaza linii si coloane celulare diferite. Din aceasta perspectiva nu vad nicio problema in ceea ce priveste asocierea celor doua dar, repet, in acest moment nu avem date care sa ne infirme sau sa ne confirme aceasta situatie.Avem niste principii vis-a-vis de modul in care asociem niste vaccinuri sau le spatiem. De exemplu, in cazul vaccinelor vii atenuate (cu virus viu atenuat - n.r), ele trebuie administrate fie simultan, fie la o distanta de o luna intre ele. Aceasta regula nu se aplica daca vorbim de doua vaccinuri unul cu viu atenuat si unul inactivat (cu virus inactivat - n.r) sau cand avem doua inactivate. Acest vaccin nefiind unul cu virus neatenuat nu trebuie, teoretic, sa respecte nicio distanta fata de administrarea unui alt vaccin, indiferent de ce tip ar fi el", a explicat Gindrovel Dumitra, coordonator al Grupului de lucru Vaccinologie.Primele doze de vaccin anti-coronavirus ar putea fi disponibile, "in cel mai fericit caz, in a doua jumatate a lunii decembrie", potrivit sefului Comitetului national de conducere a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghita, intr-un interviu citat de News.ro El a precizat ca principalul centru de stocare va fi Institutul Cantacuzino, urmand sa existe alte sase centre, in spitale militare. "Avem toata capacitatea de stocare in conditiile unui vaccin de minus 80 de grade atunci cand acesta va fi disponibil", sustine Gheorghita. De asemenea, vor fi centre de vaccinare fixe, dar si unele mobile, de tip caravana.Lt. col. dr. Valeriu Gheorghita a mai explicat ca vaccinul impotriva COVID-19 nu va fi unul sezonier , deci nu va fi nevoie ca acesta sa fie facut in fiecare an.Vineri, 4 decembrie, a fost prezentata Strategia de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 in Romania. Aceasta a fost aprobata de Guvern si, ulterior, de Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.