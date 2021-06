Studentii de la UMF Iasi pot participa la examene doar pe baza de vaccin sau test negativ. Curtea de Apel a respins contestatia Ligii Studentilor

UMF Iasi a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca instanta a respins definitiv sesizarea Asociatiei Liga Studentilor din Universitatea Al. I. Cuza si a cinci studente ale Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi.Acestea au actionat in instanta Universitatea pentru suspendarea Deciziei nr. 516/12.05.2021.Documentul prevede ca "pentru a putea participa la sesiunea de examene din perioada 29.05.2021 -19.06.2021, sesiunea ordinara nr.2, studentii vor prezenta, inainte de fiecare examen, unul dintre urmatoarele documente:Certificatul de vaccinare anti-Covid, inclusiv cu prima doza;Rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;Adeverinta din care sa rezulte ca se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi, ulterioara confirmarii infectarii cu SARS - CoV -2"."Decizia a fost emisa pe considerente legate de necesitatea prevenirii raspandirii infectiei cu SARS-CoV-2, a protejarii studentilor, pacientilor, cadrelor didactice si personalului medical din unitatile sanitare, in contextul prelungirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei si in acord cu Legea Educatiei nr.1/2011, actualizata, respectiv art. 123, alin.1 si 2 (privind autonomia universitara), Carta Universitatii de Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi si Directiva Comisiei Europene 2005/36/CE, respectiv art. 21 si 24. De asemenea, conducerea Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi a luat decizia de a efectua in mod gratuit testarea antigen rapid exudat naso-faringian, pentru studentii si angajatii proprii (Decizia nr. 528/18.05.2021)", a transmis UMF Iasi. Institutia precizeaza ca actiunea in contencios administrativ privind suspendarea Deciziei nr. 516/12.05.2021 a fost respinsa initial la Tribunalul Iasi, insa sentinta a fost atacata cu recurs la Curtea de Apel Iasi."Astazi, 16 iunie 2021, s-a pronuntat si Curtea de Apel Iasi, in sensul respingerii recursului si mentinerii solutiei initiale a Tribunalului Iasi. Decizia este definitiva", a mai precizat UMF Iasi.