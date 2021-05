Romanii se pot vaccina impotriva COVID-19 ,de vineri, in orice centru de imunizare

"Incepand de astazi, in Romania, si nu cred ca exista un alt exemplu in Europa, va puteti vaccina, puteti sa mergeti sa va vacinati fara programare, va alegeti centrul de vaccinare, mergeti si va vaccinati. Este clar ca acesta a fost efortul pe care am vrut sa-l facem din partea Guvernului, sa ne asiguram ca avem dozele necesare ca toti romani care vor sa se vaccineze sa se vaccineze fara sa mai stea la coada", a declarat Citu. Premierul a vizitat centrul de imunizare organizat la Sala Palatului in cadrul Maratonului vaccinarii din Bucuresti , desfasurat in perioada 7 - 10 mai.Seful Executivului i-a felicitat pe cei veniti sa se vaccineze, dar si pe organizatorii maratonului de imunizare.