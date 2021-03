HARTA Zeci de judete din tara nu mai au niciun loc disponibil pentru vaccinare. Timisul are cele mai multe locuri libere

Potrivit datelor disponibile pe vaccinare-covid.gov.ro in cele mai multe judete din tara nu mai exista niciun loc disponibil.Cele mai multe locuri disponibile pentru vaccinare sunt in judetele Timis (1.840), Gorj (1.705) si Neamt (1961). Judetele "galbene" in care se mai gasesc locuri libere, dar putine, sunt Vrancea, Covasna si Vaslui.Potrivit platformei de vaccinare, in Bucuresti nu mai era vineri dimineata niciun loc disponibil pentru vaccinare.Campania de vacccinare din Romania a intrat de luni, 15 martie 2021, in etapa finala, cea de-a treia, a imunizarii populatiei generale.