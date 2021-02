Aproape 10.000 de locuri mai sunt libere la vaccinarea cu serul Pfizer-BioNTech in Ilfov si alte 16 judete

Pana duminica, 28 februarie, la ora 13.00, 145.981 de persoane s-au programat pentru vaccinarea cu Pfizer.Judete in care mai sunt locuri disponibile pentru programare sunt urmatoarele: Botosani, Buzau, Caras-Severin, Covasna, Dolj, Gorj, Harghita, Ialomita, Iasi, Ilfov, Maramures, Mehedinti, Neamt, Satu Mare, Suceava, Teleorman si Vrancea.Incepand de luni, 1 martie, 130 de cabinete noi devin operationale pentru imunizarea cu vaccinul produs de compania Pfizer/BioNTech. 156.000 de persoane se vor putea vaccina in urmatoarele 20 de zile, in aceste cabinete. Capacitatea de vaccinare a fiecarui cabinet este de 60 de persoane pe zi.Programarea pentru vaccinare se va putea realiza incepand de sambata, 27 februarie si se adreseaza persoanelor vulnerabile care, potrivit strategiei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, fac parte din etapa a II-a, respectiv persoanele cu boli cronice, cu varste peste 65 de ani si persoanele cu dizabilitati.