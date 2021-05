Ce libertati au persoanele vaccinate anti-COVID. Zece riscuri care le pandesc

Ce ar trebui si ce nu ar trebui sa faci dupa ce te-ai vaccinat

Cristian Hritiuc: "Omul se uita intotdeauna la beneficii"

Cei cae nu se pot vaccina ar trebui sa se poata testa gratuit

Respectarea regulilor sanitare, pana la imunitatea de turma

Recomandarile oamenilor de stiinta cu privire la modul de evaluare a riscurilor

2. Cat de multi oameni se pot intalni intr-un loc

3. Ce se intampla daca adultii sunt vaccinati, dar copiii nu?

4. Poate o familie complet vaccinata sa se intalneasca cu persoane nevaccinate in interior, fara masti?

6. Persoanele vaccinate pot raspandi virusul la persoanele nevaccinate?

8. La ce activitati ar trebui sa am prioritate dupa ce ma vaccinez?

9. Cum putem calatori?

9. Este sigur pentru parintii mei in varsta sa calatoreasca pentru o vizita?

10. Ce activitati prezinta un risc tot mai mic, chiar si dupa vaccinare?

Multi oameni spera ca vaccinarea impotriva Covid-19 va marca o revenire imediata la normal: gata cu mastile, gata cu distantarea, petreceri sigure in interior si imbratisari mari cu prietenii.Realitatea este mai complicata. Deocamdata, persoanele care s-au imunizat trebuie sa navigheze in procesul decizional al unei societati in care cei vaccinati si cei nevaccinati vor coexista luni intregi, chiar si in aceeasi gospodarie, scrie wsj.com Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Bolilor a transmis luni noile reguli de comportament in pandemie.Astfel oamenii complet vaccinati se pot aduna in interior cu altii care sunt, de asemenea, complet vaccinati fara a lua masuri de precautie suplimentare, a transmis CDC. Si persoanele vaccinate se pot aduna cu o alta familie nevaccinata fara masti si distantare atata timp cat membrii nevaccinati sunt sanatosi si nu prezinta riscul de a dezvolta un caz mai grav de Covid-19. Dar CDC a cerut persoanelor complet vaccinate sa continue sa ia masuri de precautie in public si in adunari private medii sau mari.Referitor la facilitatile pe care le promit autoritatile celor vaccinati, politologul Cristian Hritiuc spune ca "aceste campanii vor prinde pentru ca oamnii se vor uita si la ce beneficii au."Intotdeauna omul se va uita la beneficii, cum, intotdeauna, omului ii va fi frica de o sanctiune. Aceste campanii despre cum ne vom petrece vacantele, daca suntem vaccinati, ca vom avea acces in restaurante, sunt sigur ca vor avea succes si va creste procentul de vaccinare", a spus politologul.Referitor la testarea copiilor care nu pot fi vaccinati, in cazul plecarii in vacante, politologul a spus ca "probabil ca se va gasi o solutie si in aceasta lacuna"."Am vazut, saptamana trecuta, o initiativa in Parlamentul European, ca testarea in scop de calatorie sa fie gratuita. Nu stiu daca va trece insa cred ca se va gasi o solutie pentru cei nevaccinati care vor dori sa plece. Practic, multi romani nu au o problema cu testarea in sine ci cu pretul acesteia.Si sunt convins ca in cazul famiilor cu venituri mai modeste va fi un beneficiu testarea gratuita.Deocamdata aceasta este formula viabila: vaccin si (in cazul celor care nu pot fi vaccinati) testarea. Mai sunt persoane cu afectiuni pentru care vaccinarea este contraindicata, iar ei nu trebuie sa fie discriminati, atunci cand vor sa plece in concediu si sa poata sa se testeze gratuit", a precizat politologul Cristian Hritiuc."Exista unele activitati pe care oamenii complet vaccinati pot sa le reia acum in intimitatea propriilor case", a declarat directorul CDC Rochelle Walensky.Insa, cel putin pentru acest moment, "toata lumea - chiar si cei care sunt vaccinati - ar trebui sa continue cu toate strategiile de atenuare atunci cand se afla in medii publice."CDC si majoritatea expertilor sunt de acord ca pana cand ne apropiem de imunitatea de turma - atunci cand o majoritate substantiala a populatiei va fi protejata prin vaccinare sau infectie naturala, astfel incat virusul sa nu se raspandeasca usor - purtarea mastii, distantarea sociala si evitarea adunarilor aglomerate din interior ar trebui sa fie practica standard in spatiile publice.CDC transmite ca dovezile sugereaza din ce in ce mai mult ca persoanele vaccinate sunt potential mai putin susceptibile de a transmite virusul prin infectii asimptomatice, dar exista si multe semne de intrebare cu privire la durata protectiei vaccinurilor si efectul variantelor emergente.1. Este in regula ca persoanele vaccinate sa se intalneasca cu alte persoane vaccinate?Liniile directoare si expertii CDC sunt de acord ca, odata ce ati fost complet vaccinati - la cel putin doua saptamani dupa a doua doza de vaccinuri Pfizer sau Moderna sau doza unica Johnson & Johnson - este sigur sa va intalniti in interior cu alte persoane complet vaccinate, fara masti sau distantare.Adunarea cu alte persoane vaccinate este "foarte sigura din punct de vedere stiintific", spune Paul E. Sax, director clinic al diviziei de boli infectioase de la Brigham and Women's Hospital din Boston. Nimic nu este 100% eficient, dar "adunarea cu alte persoane vaccinate este destul de aproape", spune el."Nu cred ca oamenii ar trebui sa alerge la un bar aglomerat", spune el. "Dar tipul de socializare care face parte din natura umana si care a fost pus in asteptare pentru o multime de oameni - se poate relua".Expertii spun ca, cu cat grupul este mai mare, cu atat interactiunea este mai riscanta, deoarece nu puteti verifica daca toata lumea este vaccinata si nu stiti care sunt expunerile lor.Leana Wen, medic de urgenta si profesor de sanatate publica la Universitatea George Washington din Washington, DC spune ca un cuplu se poate intalni cu un alt cuplu sau poate cu alte doua cupluri, cel mult.Liniile directoare CDC spun ca ar trebui luate masuri de precautie, cum ar fi purtarea mastilor si distantarea sociala, pentru adunarile medii si mari, in ciuda statutului de vaccinare al persoanelor.Monica Gandhi, medic cu boli infectioase si profesor de medicina la Universitatea din California, San Francisco, este mai putin conservatoare, spunand ca nu ar trebui sa existe limite pentru marimea adunarilor pentru persoanele complet vaccinate."Pot lua cina. Pot merge la restaurante. Pot merge la filme", spune medicul. Dar chiar si persoanele vaccinate vor trebui sa respecte regulile privind masca si distantarea in aceste setari publice pana cand vom ajunge la imunitatea turmei.In prezent, nu exista un vaccin autorizat pentru copii si adolescenti cu varsta sub 16 ani. "Aceasta va fi una dintre acele probleme cu care familiile vor trebui sa se lupte si sa fie prudente", spune dr. Beyrer.Liniile directoare ale CDC spun ca persoanele care sunt complet vaccinate pot vizita in interior cu o alta gospodarie nevaccinata fara a purta masti sau a mentine distanta sociala daca persoanele nevaccinate prezinta un risc scazut de Covid-19.Exista o diferenta semnificativa intre copiii mici si adolescenti sau adolescenti in ceea ce priveste atat transmiterea virusului, cat si imbolnavirea bolii, spune dr. Sax.Adolescentii primesc si transmit Covid-19 in mod similar cu adultii tineri, in timp ce copiii mai mici nu sufera de boli simptomatice la fel de des si nu par sa transmita la fel de mult. "Fiecare familie si fiecare grup de prieteni vor lua decizii pe baza propriei tolerante la risc", spune dr. Sax.Indivizii imunocompromisi si familiile lor ar trebui sa fie mai atenti, deoarece vaccinurile in general pot fi mai putin eficiente la ei, spune dr. Sax.Dr. Wen spune ca recomanda ca familiile sa continue sa ia masuri de precautie in timpul jocurilor, atunci cand adultii sunt vaccinati, dar copiii nu."Daca acele familii se asociaza si cu alte familii, acesta este un scenariu riscant pe care nu l-as recomanda in acest moment", spune dr. Wen despre adunarile interioare."Ar putea fi un purtator asimptomatic care l-ar raspandi apoi copiilor lor. Si daca copiii sunt la scoala sau la gradinita, ar putea exista o raspandire suplimentara din acest lucru", a mai spus medicul.Liniile directoare ale CDC spun ca da, pot, atata timp cat persoanele nevaccinate provin dintr-o singura gospodarie si nu au factori de risc care sa le puna in pericol sa dezvolte o forma severa de Covid-19.Gregory Poland, directorul Mayo Vaccine Research Group din Rochester, Minnesota, spune ca acest lucru ar putea fi potential riscant, deoarece persoanele nevaccinate nu isi pot dezvalui riscurile medicale si nici macar nu stiu ca au."Nu exista o multime de date despre eficacitatea vaccinului in randul persoanelor foarte varstnice, care urmeaza chimioterapie sau sunt imunocompromisi", noteaza el.Studii recente au constatat ca vaccinarea a redus infectia asimptomatica cu peste 80% in comparatie cu persoanele nevaccinate si incarcaturile virale nazale sunt scazute si potential neinfectioase, spune dr. Gandhi.Dar alti experti spun ca dovezile sunt preliminare si sunt necesare dovezi mai concludente. Si noile variante ridica intrebari suplimentare cu privire la eficacitatea vaccinului."Programati orice intalniri medicale si de sanatate de rutina pe care le-ati amanat, spune dr. Wen. Faceti colonoscopie, mamografie sau curatare dentara. Programeaza o interventie chirurgicala electiva", spune dr. Wen.CDC nu a actualizat recomandarile de calatorie. Odata ce sunteti vaccinat, calatoriile prezinta un risc mai redus, spune dr. Wen, la fel cum stati la hotel sau mergeti la restaurante, atata timp cat respectati protocoalele de siguranta. Dar continua sa fii precaut cu privire la modul in care te intalnesti cu oamenii odata ce ajungi la destinatie, spune ea, mai ales daca nu sunt vaccinati sau locuiesc intr-o zona cu rate de transmisie ridicate.Dr. Wen spune ca persoanele complet vaccinate, inclusiv bunicii sanatosi, ar trebui incurajati sa calatoreasca atata timp cat iau masurile de precautie adecvate, cum ar fi purtarea mastilor atunci cand sunt in public."Calatoria in sine prezinta un risc foarte scazut", spune dr. Wen. "Daca urmeaza masuri de precautie cum ar fi purtarea unei masti, riscul ca acestia sa contracteze coronavirusul si sa-l transmita restului familiei este extrem de redus, iar beneficiul este imens. Oamenii sunt dornici sa-si vada familiile", a spus mediculDar totusi trebuie luate in calcul situatii punctuale. Daca aveti un adolescent mai mare nevaccinat si un bunic fragil, in varsta, luati in considerare mai multe masuri de precautie, spune dr. Poland.Persoanele vaccinate se pot simti confortabil atunci cand fac activitati linistite in interior, in care oamenii sunt, in general, obligati sa poate masti si sa pastreze distanta, cum ar fi vizitarea unui muzeu, spune dr. Sax. Activitatile in aer liber sunt si mai sigure.Situatiile cu risc mai mare includ mese in interior, baruri, sali de sport si case de cult, unde oamenii canta si vorbesc. "Nu vrem sa depasim limitele a ceea ce pot face vaccinurile inainte ca numarul cazurilor sa scada", spune dr. Sax. El si sotia medicului sau sunt amandoi vaccinati complet, dar nu vor lua masa in restaurante pana cand numarul cazurilor si internarile vor fi semnificativ mai mici, spune el.In Romania, numarul vaccinarilor este in crestere, mai ales datorita campaniilor din ultima perioada, in care oamenii sepot merge sa se vaccineze fara a mai fi necesara inscrierea in platforma.