Ludovic Orban, presedintele Camerei Deputatilor: "Sunt un om care cred cu tarie in vaccinare. Este singura solutie care poate sa duca la incetarea pandemiei"

Intrebat luni seara, intr-o emisiune televizata, daca se va vaccina, fostul prim ministru Ludovic Orban a raspuns ca se va imuniza impotriva noului coronavirus si ii indeamna si pe romani sa faca acelasi lucru."Cu siguranta da, sunt un om care cred cu tarie in vaccinare. Vaccinul e o solutie pentru a ne feri de imbolnavire si, dupa parerea mea, este singura solutie care poate sa duca la incetarea pandemiei si la revenirea la o viata normala. (...) Ii indemn pe toti romanii, cu toata increderea, vaccinati-va!", a declarat Ludovic Orban, luni seara, intr-o emisiune la B1 Tv.El a spus ca lucrurile ii par "in regula" in ceea ce priveste desfasurarea campaniei de vaccinare si a sustinut ca ii este "cam greu" sa "stea doar spectator", mai ales ca stie despre ce este vorba in ceea ce priveste gestionarea crizei sanitare.Fostul prim ministru a comentat si disputa dintre Asociatia Municipiilor din Romania si Ministerul Sanatatii, el precizand ca se pot cauta "solutii de finantare rapida" pentru centrele de vaccinare sau localitatile pot asigura angajarea cheltuielilor, pentru ca in aceasta perioada au incasari la buget, dupa care pot primi banii. Orban a spus ca este adeptul principiului conform caruia pentru cheltuieli generate de la nivel national, dar facute la nivel local trebuie prevazute si sursele de bani, pentru ca altfel se pune presiune asupra bugetelor locale.El a sustinut ca nu este "un sistem corect" cel prin care se genereaza de la nivel central cheltuieli la nivel local, fara a se asigura fonduri."In mod normal trebuie sa existe un dialog care nu e bine sa se desfasoare la televizor. In mod normal trebuie organizata o discutie cu Asociatia municipiilor, Asociatia comunelor, cu autoritatile locale care sunt implicate in asigurarea locatiilor de vaccinare, in asa fel incat sa se poata gasi solutia cea mai buna", a adaugat Orban.