Luni incepe vaccinarea anti-COVID cu AstraZeneca. Peste 142.000 de persoane sunt programate pentru imunizarea cu acest ser

Peste 142.000 de persoane sunt programate pentru vaccinarea cu acest ser, se arata pe pagina de Facebook a Platformei de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19.Potrivit sursei citate, 142.100 de persoane sunt programate pentru vaccinarea cu AstraZeneca - 69.671 femei si 72.429 barbati.Pana duminica seara sunt peste 1,5 milioane de programari pentru imunizare - 673.593 cu prima doza si 923.247 cu a doua doza (rapel), precizeaza sursa citata.A doua transa de vaccin AstraZeneca a intrat in tara joi, 11 februarie, cu putin timp inainte de ora 16.00. Este vorba despre 92.400 de doze care vor fi distribuite in regiunile Brasov si Constanta si la centrele din Bucuresti. Programarile pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca au inceput miercuri, 10 decembrie , cand pe platforma au fost incarcate primele 200.000 de locuri. Dozele de vaccin AstraZeneca vor fi distribuite in 180 de noi cabinete de vaccinare.