Managerul spitalului COVID din Timisoara: "Este foarte clar ca valul trei va veni si peste noi. Ne este foarte clar ca vor fi tulpini noi"

"Ganditi-va ca noile tulpini sunt deja in Australia, Europa si noi, ca tara, avem cel mai mare flux migrational din Europa. Deci, este foarte clar ca valul 3 va veni si peste noi, ne este foarte clar ca vor fi tulpini noi, cu o mai mare agresivitate de transmitere intracomunitar, tocmai de aceasta mergem pe insistenta pe vaccinare, pentru ca este singura arma eficienta in a mai domoli acest val si, de ce nu, sa-l si oprim", a declarat medicul Cristian Oancea la Digi24 Medicul a transmis un mesaj de incredere in vaccin si subliniaza ca personal s-a vaccinat, desi are alergii multiple, si cu toate acestea, n-a avut nici cea mai mica problema."Eu sunt o persoana, un astmatic, un alergic, de mic, de la varsta frageda, de la 4-5 ani, si am alergii multiple si incrucisate si cu toate astea, m-am vaccinat si n-am dezvoltat niciun efect advers. Am avut alti colegi cu alte comorbiditati, care la fel, s-au vaccinat si n-au avut nici cea mai mica problema", a mai spus medicul Cristian Oancea, la Digi 24.