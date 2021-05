Maratonul de vaccinare din Bucuresti incepe astazi. Unde se pot imuniza oamenii fara programare, cu serul Pfizer

"Incepand de vineri (7 mai), ora 16:00, si pana luni (10 mai), ora 08:00, la Biblioteca Nationala din Bucuresti are loc Maratonul de Vaccinare - Editia Bucuresti, organizat de Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila". Cele 10 cabinete de vaccinare pot primi toate persoanele doritoare , indiferent daca sunt din Bucuresti sau alte localitati, doar cu buletinul, fara a fi nevoie de programare", a transmis Ministerul Culturii.Maratonul bucurestean include si Sala Palatului si cuprinde 50 de cabinete de vaccinare, in care se vor folosi doar doze Pfizer/BioNTech. La eveniment participa 1.200 de voluntari, pentru a oferi oportunitatea unui numar crescut de persoane sa se vaccineze."Ma bucur ca prin acest parteneriat cu Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila", organizatorul evenimentului, am asigurat si implicarea zonei culturale, una din cele mai afectate de pandemia provocata de virusul Sars-CoV2, care are nevoie de sprijinul fiecarui roman. In acest maraton au dorit sa se implice mai multe institutii din subordinea Ministerului Culturii.Astfel, alaturi de Biblioteca Nationala a Romaniei, vom avea Teatrul National de Opereta si Musical "Ion Dacian", Centrul National de Arta Tinerimea Romana si Filarmonica George Enescu care vor asigura momente artistice pe parcursul maratonului", a declarat ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu Persoanele care vor merge sa se vaccineze se vor bucura zilnic si de un program cultural. Un moment aparte va fi cel al violonistului Alexandru Tomescu care va interpreta la vioara Stradivarius Elder-Voicu, in 9 mai, de Ziua Europei. Asa cum avem dreptul la cultura , avem si dreptul de a ne vaccina. Doar impreuna, cu o acoperire vaccinala optima, vom putea deschide mai rapid si fara probleme teatrele, institutiile de cultura si chiar organiza evenimente. Si eu imi doresc sa imi revad prietenii la cinematograf, la un festival sau chiar la un eveniment privat, iar in acest moment, conform studiilor, vaccinarea imi poate asigura acest lucru", a completat ministrul Culturii.Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan , a anuntat ca, alaturi de STB, a decis extinderea si noaptea circulatia autobuzelor pe liniile 104, 117, 178, 300, 313 si 368, pentru a facilita transportul bucurestenilor la centrele de vaccinare si inapoi spre casa.